Interi mendon për të ardhmen: Fillimisht Scudetto, pastaj revolucion në skuadër, Barella e Bastoni nuk janë të sigurt
Interi tashmë po planifikon të ardhmen e tij pas garës për Scudetto. Drejtuesit e klubit janë të ndërgjegjshëm se shumë lojtarë aktualë mund të largohen, përfshirë edhe yjet si Nicolo Barella dhe Alessandro Bastoni, ndërsa prioritet në merkato mbetet mesfushori francez i Romës, Manu Kone.
Sezoni aktual ka qenë një kombinim emocionesh për Nerazzurrët: humbjet në derbi dhe konkurrenca për titull e kanë sfiduar skuadrën, por +7 pikët në krye të Serie A dhe menaxhimi i kujdesshëm nga trajneri Cristian Chivu kanë mbajtur ekipin në garë.
Megjithatë, për sezonin 2026-27, Interi synon një revolucion të plotë: përforcim i mesfushës me lojtarë më fizikë dhe më të gjatë, ripërtëritje e mbrojtjes dhe zëvendësim i portierit, duke krijuar një ekip më të fortë dhe më konkurrues.
Përveç Kone, drejtuesit e klubit, Beppe Marotta dhe Piero Ausilio, planifikojnë të shpenzojnë 25 milionë euro për rikthimin e Stankovic Jr., 20-vjeçar, i cili ka entuziazëm të madh dhe pritet të kontribuojë në mesfushë.
Edhe lojtarët aktualë nuk janë të paprekshëm: Bastoni dhe Barella mund të largohen nëse klubi merr ofertën e duhur, ndërsa Marcus Thuram konsiderohet gjithashtu i shitshëm.
Lojtarë si Acerbi, Darmian, De Vrij dhe Sommer mund të përfundojnë kontratat dhe të largohen, ndërsa situata e Mkhitaryan dhe portierit zviceran mbetet në diskutim. Vicario konsiderohet favoriti për të zëvendësuar portierin aktual, me alternativa si Andrij Lunin, i cili është pa hapësira te Real Madrid.
Mesfusha gjithashtu do të pësojë transformim, veçanërisht departamenti i Hakan Çalhanoglu, i cili mund të largohet për një shumë rreth 10-15 milionë euro. Gjermani Yann Bisseck mund të rinovojë, por ka klube të interesuara nga Bundesliga dhe Liga Premier, ndërsa Denzel Dumfries ka klauzolë lirimi prej 25 milionë eurosh deri në mes të korrikut.
Në përmbledhje, Interi po përgatitet për një sezon të ri me rinovim të bërthamës, përforcime strategjike dhe menaxhim të kujdesshëm të merkatos, duke synuar të krijojë një skuadër më të fortë, më konkurruese dhe të gatshme për sfidat e Serie A dhe Ligës së Kampionëve.
Prioriteti mbetet Manu Kone i Romës, ku Giallorosët synojnë që ta shesin atë për një shumë mbi 40 milionë euro. /Telegrafi/