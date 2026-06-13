Infantino tall Italinë: Nëse e zgjerojmë Kupën e Botës në 228 ekipe kombëtare, ata mund të kualifikohen
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka shkaktuar polemika në Itali me një shaka në lidhje me mungesën e ekipit kombëtar italian në Kupën e Botës aktuale. Komenti i tij, i bërë në prag të hapjes së turneut, ka shkaktuar reagime negative midis tifozëve të Azzurr.
Duke folur për CazeTV, Infantino foli për zgjerimin e mundshëm të Kupës së Botës në të ardhmen.
"Ne kemi diskutuar mundësinë e rritjes së numrit të ekipeve në 64 për të përfshirë më shumë nga bota e futbollit. Propozimi u diskutua në Këshill, por tani për tani, le ta shijojmë këtë edicion të parë", ka thënë fillimisht kreu i FIFA-s.
Më pas ai foli për mungesën e një prej ekipeve kombëtare më të mëdha në histori dhe bëri shaka për shanset e saj për t'u kualifikuar për Kupën e Botës të ardhshme.
"Me 64 ekipe, ndoshta Italia mund të kualifikohet. Ndoshta duhet të shkojmë në 228...", tha ai me ironi. Fjalët e Infantinos, pavarësisht faktit se ai është zviceran dhe jo italian, siç sugjeron mbiemri i tij, zemëruan shumë tifozë italianë.
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Ndryshe, Italia nuk arriti të kualifikohej për këtë Kupë Bote pas një humbjeje të dhimbshme nga Bosnja dhe Hercegovina në ‘play-off’ të UEFA-s. Është hera e tretë radhazi që Azzurrët humbasin shfaqjen më të madhe të futbollit, gjë që përfaqëson një goditje të rëndë për një nga ekipet kombëtare më të trofeshme në botë.
Pas një tjetër pengese, futbolli italian po planifikon një riorganizim. Kanë kaluar 27 vjet që kur ekipi kombëtar nuk ka kaluar fazën eliminatore, e cila është një periudhë shumë e gjatë që ka krijuar tension, prandaj italianët nuk janë në humor për shaka të tilla. /Telegrafi/