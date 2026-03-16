Incidenti në prapaskenë të Oscars - Teyana Taylor humbi durimin, i bërtiti një roje sigurie që e shtyu
Këngëtarja dhe aktorja, Teyana Taylor, u shfaq e zemëruar në prapaskenë pasi pretendoi se një roje sigurie e kishte shtyrë në turmë pas përfundimit të ceremonisë.
Sipas një videoje që qarkullon në rrjetet sociale, Taylor dukej e shqetësuar dhe u përfshi në një debat të zëshëm me burrin, të cilin e akuzoi se e kishte shtyrë ndërsa përpiqej të kalonte.
Ajo tha se rojet vendosën 'duart mbi një grua' dhe u treguan shumë të pasjellshëm.
Incidenti ndodhi kur Taylor po përpiqej të kthehej në skenë për të bërë fotografi me kolegët e saj nga filmi "One Battle After Another", i cili atë mbrëmje fitoi çmimin për 'filmin më të mirë'.
Sipas raportimeve, roja kishte për qëllim të bllokonte kalimin e saj dhe të një drejtoreshë ekzekutive të Warner Bros., duke përdorur trupin për t’i penguar të ngjiteshin në shkallët drejt skenës.
Taylor ishte e nominuar për 'aktoren më të mirë dytësore', por çmimin e fitoi Amy Madigan për filmin "Weapons".
Megjithatë, ajo festoi më vonë pasi filmi i saj, i drejtuar nga Paul Thomas Anderson, fitoi çmimin kryesor të mbrëmjes.
Në video, Taylor përsërit se rojet ishin të pasjellshëm dhe e kishin shtyrë, ndërsa të tjerët përpiqeshin ta qetësonin situatën. /Telegrafi/