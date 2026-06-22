eksperti-banner

Ina Aderi ishte e ftuar së fundmi në emisionin sportiv “Top Arena”, ku ka folur hapur për jetën e saj private dhe i dha fund aludimeve rreth raportit me Kejsi Hysenin.

Përballë pyetjeve të drejtpërdrejta të Mateo Borrit, ish-banorja e Big Brother VIP Albania 5 konfirmoi se marrëdhënia e tyre ka përfunduar.

Dyshja, e cila nisi historinë e dashurisë gjatë qëndrimit në shtëpinë e BBVA 5 dhe tërhoqi vëmendjen e publikut, nuk arriti ta vazhdonte lidhjen jashtë kamerave.

Foto: Instagram

Sipas Inës, shkaku kryesor i ndarjes ishte mospërputhja në karaktere.

Megjithatë, ajo theksoi se nuk pendohet për këtë eksperiencë, duke shtuar se gjithçka që përjetoi ishte e sinqertë dhe e ndau me publikun pa rezerva.

Sipas saj, në atë periudhë thjesht ndoqi ndjenjat dhe bëri atë që i thoshte zemra.

Tani secili po vazhdon me angazhimet e tyre profesionale, larg të gjithëve. /Telegrafi/

YjetMagazina