"I fëlliqur, i pështirë" - eskalon situata mes Mirit e Mateos në Big Brother
Mateo dhe Armir Shahini apo Miri i "ëest Side Family" janë përfshirë në një debat të ashpër.
Dyshja kanë qëndruar fytyrë për fytyrë duke hedhur akuza ndaj njëri-tjetrit.
Këngëtari po vazhdon të ngacmoj për historinë e dashurisë me Brikena Selmanin.
"I shpifur, sa i pështirë që është, njeri i fëlliqur. Mu largo nga rruga. Sa i shëmtuar që je në shpirt", iu drejtua Mateo.
Ata hodhën fjalë e bënë ofendime të shumta, duke eskaluar me fjalor të papërshtatshëm.
Miri dhe Mateo që nga fillimi kanë qenë rivalë në lojë të Big Brother-it, ku nuk kanë munguar përplasjet e shumta.
Ata tani janë pozicionuar dhe janë ndarë në grupe në garën për 100 mijë euro. /Telegrafi/
