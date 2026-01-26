Mateo dhe Armir Shahini apo Miri i "ëest Side Family" janë përfshirë në një debat të ashpër.

Dyshja kanë qëndruar fytyrë për fytyrë duke hedhur akuza ndaj njëri-tjetrit.

Këngëtari po vazhdon të ngacmoj për historinë e dashurisë me Brikena Selmanin.

Foto: Instagram

"I shpifur, sa i pështirë që është, njeri i fëlliqur. Mu largo nga rruga. Sa i shëmtuar që je në shpirt", iu drejtua Mateo.

Ata hodhën fjalë e bënë ofendime të shumta, duke eskaluar me fjalor të papërshtatshëm.

Miri dhe Mateo që nga fillimi kanë qenë rivalë në lojë të Big Brother-it, ku nuk kanë munguar përplasjet e shumta.

Ata tani janë pozicionuar dhe janë ndarë në grupe në garën për 100 mijë euro. /Telegrafi/

YjetMagazina