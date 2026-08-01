Heidi Klum mahnit me linjat në bikini gjatë pushimeve familjare në St. Barts
Heidi Klum ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj gjatë pushimeve familjare në ishullin St. Barts në Karaibe, ku u fotografua duke shijuar një ditë në plazh.
Supermodelja 53-vjeçare u shfaq me bikini të vogla ngjyrë vjollcë, duke vënë në pah linjat e saj trupore, ndërsa kalonte kohë në det dhe shijonte motin me diell.
Me flokët e kapur mbrapa, syze dielli dhe një nxirje të artë, Klum dukej në formë të shkëlqyer, shkruan DailyMail.
Me të ishin edhe vajza e saj, Leni, i dashuri i saj Aris Rachevsky, si dhe djali i Heidi-t, Henry. Në qendër të vëmendjes ishte edhe qenushi i saj nëntëmuajsh, Fritz, të cilin modelja e adoptoi nga një strehë në fillim të këtij viti.
Dalja në plazh vjen vetëm pak javë pasi Heidi Klum zbuloi se bashkëshorti i saj, Tom Kaulitz, e kishte inkurajuar të shtonte në peshë.
Sipas saj, ai i kishte thënë se dukej më mirë me një figurë më të plotë, një koment që fillimisht e kishte habitur për shkak të standardeve të industrisë së modës.
Modelja theksoi gjithashtu se nuk është e interesuar të përdorë medikamente për humbje peshe, duke shtuar se me kalimin e viteve ka mësuar të ndihet më mirë me trupin e saj dhe të mos ndjekë standardet e dikurshme të dobësisë ekstreme. /Telegrafi/