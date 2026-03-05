Harry Styles flet për Liam Payne: Është e vështirë të humbësh një mik, sepse ishim shumë të ngjashëm në shumë mënyra
Harry Styles ka folur hapur për arsyen pse humbja e Liam Payne ishte veçanërisht e vështirë për të.
Gjatë episodit të së mërkurës, më 4 mars, në emisionin The Zane Lowe Show, muzikanti i këngës Aperture tregoi pse ishte kaq e vështirë për të pas vdekjes tragjike të ish-shokut të tij të grupit One Direction, i cili ndërroi jetë në tetor të vitit 2024 në moshën 31-vjeçare.
“Dua të jem plotësisht i sinqertë, është diçka për të cilën… edhe vetë ideja për të folur për këtë më duket pak e vështirë,” tha Styles, 32 vjeç, duke folur për mënyrën se si po përballet me humbjen. “Pati një periudhë pasi ai ndërroi jetë kur e pata shumë të vështirë të pranoja sa e çuditshme është kur njerëzit në një farë mënyre ndihen sikur kanë një pjesë të dhimbjes tënde”.
Ai kujtoi se kishte “ndjenja shumë të forta për humbjen e mikut të tij”, por ndjente se kishte edhe “një dëshirë nga të tjerët që ta shprehte atë në një mënyrë të caktuar, përndryshe të duket se nuk po ndien atë që në të vërtetë po ndien”.
“Është shumë e vështirë të humbasësh një mik. Është e vështirë të humbasësh çdo mik, por është edhe më e vështirë të humbasësh një mik që në shumë mënyra është kaq i ngjashëm me ty”, tha Styles.
Ai shtoi: “Unë shihja tek ai një njeri me zemrën më të mirë, që thjesht donte të bëhej i shkëlqyer”.
Sipas Styles, humbja e Payne e bëri atë të reflektojë edhe për jetën e tij.
“Ishte një moment shumë i rëndësishëm për mua për të parë jetën time dhe për t’i thënë vetes: ‘Mirë, çfarë dua të bëj me jetën time? Si dua ta jetoj jetën time?’,” kujtoi ai.
Styles shtoi: “Dhe mendoj se mënyra më e mirë për të nderuar miqtë që largohen nga kjo botë është ta jetosh jetën tënde në maksimum”.
Ai e quajti Payne një “person shumë të veçantë” dhe tha se e gjithë situata ishte “vërtet shumë e trishtueshme”.
Një ditë pas vdekjes së Payne, më 16 tetor 2024, Styles reagoi publikisht për humbjen e mikut të tij.
“Jam vërtet i shkatërruar nga ndarja nga jeta e Liam”, shkroi ai në Instagram një ditë pas vdekjes së tij. “Gëzimi i tij më i madh ishte t’i bënte njerëzit e tjerë të lumtur dhe ishte një nder të isha pranë tij ndërsa ai e bënte këtë”.