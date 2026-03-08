Deputeti i Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, ka reaguar ndaj deklaratës së ministrit për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rašić, lidhur me transferimin e 24 hektarëve tokë në emër të Manastiri i Deçanit.

Haradinaj tha se nëse deklarata e Rashiqit rezulton e vërtetë dhe nuk demantohet nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, atëherë kjo përbën një veprim shumë të rëndë.

Në një reagim të publikuar në Facebook, ai e cilësoi këtë çështje si tepër serioze dhe tha se përgjegjësia për sqarim bie mbi kryeministrin.

“Deklarata e Rashiqit për tokën që iu transferua Manastirit të Deçanit. Nëse Kurti nuk e demanton, kjo përbën më shumë se tradhti kombëtare”, shkroi Haradinaj në postimin e tij.

Lidhur me këtë çështje më herët kanë reaguar edhe figura të tjera opozitare. Ish-kryeministri dhe deputeti i Lidhja Demokratike e Kosovës, Avdullah Hoti, tha se deklarata e Rashiqit e “zhvesh plotësisht” Kurtin nga retorika që ai e ka përdorur për këtë temë ndër vite.

“Do ta bëj për ty”, Hoti: Për vite u fol për “tradhti”, Kurti ia paska transferuar tokën Manastirit të Deçanit për hatër të Rashiqit

“Deklarata e ministrit Rashiq e zhvesh plotësisht Kurtin nga retorika e tij mashtruese. Për vite u fol për ‘tradhti’ dhe ‘falje të tokës për manastirin’. Sot, ministri i tij e thotë hapur se vendimi për faljen e tokës së manastirit ishte shumë i thjeshtë: ‘Do ta bëjmë, por ta dish – për shkakun tënd’. Pra, ajo që dikur ishte tradhti, kur u bë vetë kryeministër u bë lehtësisht për hatër. Kaq ‘serioze’ është vendimmarrja shtetërore e Kurtit. Hi syve për qytetarët, ndërsa vendime të kundërta e për hatër në prapaskenë”, u shpreh Hoti.

Ndërkohë, reagim ka bërë edhe deputetja e Partia Demokratike e Kosovës, Blerta Deliu-Kodra, e cila tha se deklarata e ministrit Rashiq hedh dritë mbi mënyrën se si është marrë vendimi për tokën e Manastirit të Deçanit.

Blerta Deliu-Kodra pas deklaratës së Rashiqit: Ajo që quhej tradhti u bë vendim i thjeshtë në pushtet

“Për vite dëgjuam akuza për ‘tradhti’ për tokën e Manastirit të Deçanit. Sot ministri Nenad Rashiq tregon se si u mor vendimi: Albin Kurti i kishte thënë: ‘Do ta bëjmë, por ta dish, për shkakun tënd’. Ajo që dikur përdorej për dramë politike, në pushtet u bë një vendim i thjeshtë. Kaq serioze paska qenë gjithë ajo dramë politike”, deklaroi Deliu-Kodra.

Çfarë tha Rashiq

Reagimet vijnë pasi ministri Rashiq kishte deklaruar se kryeministri Kurti kishte marrë vendimin për transferimin e 24 hektarëve tokë për Manastirin e Deçanit pas këmbënguljes së tij.

Në një intervistë për median lokale serbe Radio Gorazhdevci, Rashiq kishte thënë se kishte vite që argumentonte pse zbatimi i këtij vendimi ishte i rëndësishëm dhe se në fund Kurti kishte pranuar ta ndërmerrte atë hap.

Rashiq për 24 hektarët e Manastirit të Deçanit: Kurti më tha se po e bën për shkakun tim

“Do ta them, ndoshta edhe pa modesti, por kjo ndodhi falë këmbënguljes sime të vazhdueshme. Me vite shpjegoja pse kjo është e rëndësishme. Në fund kryeministri më thirri para mbledhjes së Qeverisë dhe më tha: ‘Kam menduar shumë për këtë. Do ta bëjmë, por ta dish – për shkakun tënd’”, kishte deklaruar Rashiq./Telegrafi.

