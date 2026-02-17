Hansi Flick i kërkon Barcelonës transferimin e yllit të Borussia Dortmundit
Julian Ryerson është shndërruar në një nga emrat më të dalluar për Borussia Dortmund këtë sezon. Mbrojtësi norvegjez po përjeton momentin më të mirë të karrierës së tij, dhe rritja e tij nuk ka kaluar pa u vënë re.
Klubi gjerman është specialist në zbulimin e talentit, zhvillimin e tij dhe kthimin në “ari”. Raste të tilla si Jude Bellingham, Ousmane Dembele dhe Jadon Sancho janë shembuj të fundit.
Megjithatë, jo të gjitha sukseset përkthehen në transferime multimilionëshe. Në ‘Signal Iduna Park’ vlerësohen edhe profilat e konsoliduar, të cilët mbajnë projektin sportiv në këmbë.
Në moshën 28-vjeçare, Julian Ryerson ka bërë një përparim të qartë cilësor. Performanca e tij në Bundesliga dhe në Evropë ka qenë e qëndrueshme dhe vendimtare.
Në ndeshjen e fundit kundër Mainz, Ryerson regjistroi tre asistime vetëm në 45 minuta, një paraqitje që konfirmoi ndikimin e tij ofensiv nga krahët.
Rritja e Ryerson ka tërhequr vëmendjen e disa gjigantëve evropianë, përfshirë Barcelonën, të cilët synojnë të forcojnë të dy krahët mbrojtës.
Profili i norvegjezit do të përshtatej me vizionin e Hansi Flick, intensitet, disiplinë taktike dhe aftësia për t’u bashkuar në sulm me gjykim.
Në Barcelonë, vlerësojnë përvojën dhe besueshmërinë konkurruese të tij. Ai nuk do të ishte një bast afatgjatë, por një përforcim i menjëhershëm për të konkurruar në La Liga dhe në Evropë.
Mbrojtësi skandinav iu bashkua Dortmundit në 2023 nga Union Berlini. Para kësaj, ai ishte aktivizuar te Vikingu./Telegrafi/