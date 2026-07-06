Haaland bëhet fenomen në rrjetet sociale - shakatë me të po marrin miliona shikime
Futbollisti norvegjez, Erling Haaland, ka tërhequr vëmendjen e tifozëve jo vetëm me talentin e tij në futboll, por edhe me spontanitetin e tij.
Pikërisht për këtë arsye, rrjetet sociale janë mbushur me meme në kurriz të tij.
Jashtë fushës së lojës, Haaland është paraqitur në një dritë krejt tjetër.
@antalotti Erling Haaland is a Norwegian footballer, born on July 21, 2000, in Leeds, England. He plays as a center forward and is currently one of the biggest stars in world football. Haaland is known for his speed, strength, and goal-scoring instinct. His career includes spells at Molde (Norway), Red Bull Salzburg (Austria), and Borussia Dortmund (Germany), before arriving at City, where he boasts impressive goal-scoring averages. #futebol #haaland #humor #meme #soccer ♬ som original - Antalotti
Ndryshe nga shumë persona të famshëm, ekipet e të cilëve planifikojnë me kujdes çdo postim, Haaland në Snapchat ndan fotografi të pazakonta nga selfie të bëra në kënde të çuditshme deri te video ku shfaqet me pizhame mëndafshi.
Kjo tregon që një yll nuk e ka problem të duket qesharak dhe nuk përpiqet me çdo kusht të krijojë përshtypjen e përsosmërisë.
Edhe mënyra e tij e ecjes dhe e vrapimit është kthyer në burim shakash në internet.
Shumë përdorues të TikTok-ut kanë filluar të imitojnë mënyrën se si ecën Haaland, ndërsa videot e tyre kanë grumbulluar miliona shikime.
@julia.j00 Haaland? @Erling Haaland ♬ Haaland (Ha Ha Ha) - CTID
"Ngjashmëria është e pabesueshme", "Ti i ngjan Haalandit më shumë sesa Haalandi i ngjan vetes", "Mos u tall me heroin e këtij Kampionati Botëror", janë disa nga komentet në një prej videove.
Një pjesë e rëndësishme e popullaritetit të Haalandit është edhe fakti se ai nuk largohet nga këto shaka, por i pranon si pjesë të imazhit të tij. /Telegrafi/