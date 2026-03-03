Gullit për ndeshjen Arsenal-Chelsea: E pashë, ishte e tmerrshme, e neveritshme
Ish-lojtari i kombëtares holandeze dhe anëtar i gjeneratës së artë të Milanit në fund të shekullit të kaluar, Ruud Gullit ka kritikuar futbollin e sotëm.
Ai iu referua konkretisht ndeshjes midis Chelseat dhe Arsenalit, e cila u zhvillua të dielën. “Topçinjtë” fituan me rezultat 2-1, por fituesi i “Topit të Artë” dhe ish-kampioni i Evropës nuk e pëlqeu mënyrën se si u luajt ndeshja.
“Nuk më pëlqen më të shikoj futboll. Jo sepse ka shumë, por sepse nuk më pëlqen mënyra se si luhet. Nuk e di çfarë po ndodh”, ka thënë fillimisht Gullit për Ziggo Sport.
“Po shikoja ndeshjen Arsenal-Chelsea. Çfarë ndeshjeje e tmerrshme. Vërtet e neveritshme. Ishte e tmerrshme për t’u parë. Shpresoj që ndeshje të tilla të mos bëhen trend".
“Të gjithë mund të vrapojnë, por ka një mungesë të madhe lojtarësh që mund ta tejkalojnë dikë në lojë. Ku është argëtimi në këtë? Është për të ardhur keq të shikosh ndeshje dhe të mos i shijosh ato. Më duket sikur të gjithë lojtarët thjesht po ndjekin urdhra dhe kjo më shqetëson”.
“Por pashë një lojtar që më pëlqeu. Është Crysencio Summerville. Ai luan në mënyrë fantastike. Ai driblon dhe merr duartrokitje. Ai është argëtues dhe na mungojnë lojtarë të tillë, që kanë guxim", përfundoi legjenda holandez.
Summerville, të cilin Gullit e përmendi, luan për West Ham dhe është 24 vjeç. Ai ka bërë 25 paraqitje për londinezët këtë sezon, duke shënuar gjashtë gola dhe duke dhënë katër asistime. Ai është produkt i gjigantëve holandezë Feyenoord, dhe West Ham e bleu atë nga Leeds dy vjet më parë për 29 milionë euro. /Telegrafi/