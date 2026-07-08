ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Eduardo Camavinga mund të jetë një nga emrat që do të largohet nga Real Madridi gjatë kësaj vere, nëse në drejtim të klubit mbërrin një ofertë e përshtatshme, raporton gazetari Ramon Alvarez de Mon.

Sipas raportimit, drejtuesit e klubit madrilen planifikojnë ta ndërtojnë mesfushën për sezonin e ri rreth Jude Bellingham, Aurelien Tchouamenit, Arda Gulerit, Federico Valverdes dhe Bernardo Silvës.

Megjithatë, largimi i Camavingas mbetet i mundur vetëm nëse vetë lojtari ndryshon qëndrimin e tij dhe pranon të largohet nga Santiago Bernabeu.

Real Madridi thuhet se nuk e konsideron më francezin pjesë të padiskutueshme të projektit, pas një sezoni zhgënjyes 2025/26. Pavarësisht kësaj, Camavinga dëshiron të qëndrojë dhe të fitojë besimin e trajnerit Jose Mourinho, duke luftuar për një vend në formacion.

Në rast se ish-mesfushori i Rennes largohet, Real Madridi do të kishte mundësinë të investonte në transferimin e një mesfushori të ri qendror, një përforcim që Mourinho e ka kërkuar prej kohësh./Telegrafi/

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