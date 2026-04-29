Greenwood përpara transferimit më të madh në karrierë
Sulmuesi i Marseille, Mason Greenwood, mund të jetë në prag të një transferimi të madh këtë verë, pasi Juventusi është seriozisht i interesuar për të pasi anglezi është në formë të shkëlqyer në Francë, duke tërhequr vëmendjen e gjigantëve italianë.
24-vjeçari po shijon një tjetër sezon të suksesshëm në jug të Francës, duke shënuar 25 gola dhe duke regjistruar tetë asistime në 38 paraqitje në të gjitha garat.
Performancat e tij nuk kanë kaluar pa u vënë re, me dy herë kampionët e Evropës, Juventusin, që përmendet si destinacioni më i mundshëm i ri.
Sipas Gazzette dello Sport, Marseille mund të detyrohet të shesë Greenwood për arsye financiare nëse nuk arrin të kualifikohet për Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm. Klubi francez aktualisht renditet i treti në Ligue 1 me 49 pikë.
Megjithatë, beteja për tre vendet e para është shumë e pasigurt. Marseille është vetëm dy pikë përpara Lyonit të vendit të katërt, tre pikë përpara Lille të vendit të pestë dhe gjashtë pikë përpara Monacos dhe Rennes, të cilat janë në vendin e gjashtë dhe të shtatë.
Man Utd merr një përqindje të tarifës së transferimit
Gazeta italiane deklaron se Marseille do të kërkonte kompensim prej të paktën 45 milionë eurosh në rast të një shitjeje. Një pjesë e kësaj shume do t'i shkonte edhe Manchester United, i cili përfshiu një klauzolë në kontratë për një përqindje të shitjes së ardhshme kur anglezi u transferua në korrik 2024 për 26 milionë euro.
Gazzetta dello Sport shton se interesi i Juventusit për Greenwood nuk është i ri. Gjigantët italianë u përpoqën ta nënshkruanin atë dy vjet më parë, por sulmuesi më pas vendosi të shkonte në Marseille. /Telegrafi/