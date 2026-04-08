Gratë në Maqedoni nuk informohen për kontrollet falas kundër kancerit, numri i vizitave parandaluese mbetet i ulët
Shoqata HERA me rastin e Ditës Botërore të Shëndetit, tha se të dhënat analitike deri tani, tregojnë dobësi të mëdha në qasjen te shërbimet parandaluese për gratë.
“80% e grave kanë paguar për shërbime gjinekologjike që duhet të jenë falas. Vetëm rreth 15% e grave përfshihen në skrinimin për kancerin e qafës së mitrës brenda një periudhe trevjeçare, në vend të 75% të nevojshme. 92% e grave rome nuk informohen për të drejtën e tyre për kontroll gjinekologjik falas. Qasja te testimi për HIV është shumë më efektive përmes organizatave qytetare: 1 rast pozitiv në 150 teste, krahasuar me 1 në 1150 në institucionet shëndetësore”, thonë nga Hera.
Ata thonë se edhe pse ekzistojnë programe parandaluese, zbatimi i tyre në praktikë mbetet i kufizuar për shkak të mungesës së financimit, qasjes të dobët dhe informimit të pamjaftueshëm, gjë që godet veçanërisht grupet e cenueshme dhe gratë në zonat rurale.
“Parandalimi nuk duhet të jetë një aktivitet i rastësishëm, por një shërbim i vazhdueshëm dhe i arritshëm për të gjithë”, thonë nga Hera.
Me rastin e Ditës Botërore të Shëndetit, e cila këtë vit shënohet nën moton “Së bashku për shëndetin – qëndro pas shkencës”, Hera dje në Shkup – Komunën Qendër organizoi kontrolle dhe konsultime shëndetësore falas, me qëllim të afroheshin shërbimet parandaluese te qytetarët dhe të theksohej nevoja për përmirësimin e tyre sistematik.