Personat pa dokumente personale në RMV do të marrin një kartelë elektronike shëndetësore përmes "Termini Im"
Një modul i ri për regjistrimin e shërbimeve shëndetësore për personat pa dokumente personale është aktiv në "Termini Im", tha sot Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu në promovimin e protokollit për personat pa shtetësi.
Protokolli është rezultat i bashkëpunimit midis Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), Ministrisë së Shëndetësisë dhe Misionit të OSBE-së në Shkup me qëllim dhënien fund të mangësive administrative.
Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu, tha se protokolli ka një ndikim të drejtpërdrejtë në sistemin e kujdesit shëndetësor dhe aksesin në shërbimet e kujdesit shëndetësor për personat pa shtetësi.
Personat pa identitet të përcaktuar, të cilët marrin një numër unik identifikimi përmes institucioneve kompetente, mund të njihen në sistemin e kujdesit shëndetësor përmes këtij moduli. Në këtë mënyrë, është e mundur të mbahet një regjistër elektronik shëndetësor, i cili regjistron ekzaminimet dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor që u ofrohen atyre, gjë që lejon vazhdimësinë e të dhënave dhe një gjurmë institucionale që është e rëndësishme për procedurat e mëtejshme ligjore dhe administrative.
“Personat pa shtetësi nuk duhet të lihen pa kujdes shëndetësor, dhe në momentin kur ata kanë nevojë për një shërbim, ne jemi këtu për të siguruar që ai të ofrohet në kohë dhe në mënyrë cilësore. Si Ministri e Shëndetësisë, jemi të kënaqur që po bëjmë një hap përpara dhe që këto procedura më në fund do të përfundojnë administrativisht, si nga pikëpamja teknike ashtu edhe nga ajo e protokollit, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe të gjithë palët e interesuara përkatëse”, tha Aliu./Telegrafi/