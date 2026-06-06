ISHP ka hapur këshillimoren e parë psikologjike shtetërore për fëmijë dhe adoleshentë
Në Institutin e Shëndetit Publik sot është hapur Këshillimorja e parë psikologjike për fëmijë dhe adoleshentë e këtij lloji në vend, e cila do të ofrojë mbështetje profesionale për fëmijë, adoleshentë, prindër dhe mësues përmes sistemit “Termini im”, njoftoi drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Marija Andonovska.
Siç theksoi Andonovska, hapja e këshillimores është pjesë e aktiviteteve më të gjera për të përmirësuar shërbimet shëndetësore dhe për të rikthyer besimin e qytetarëve në institucione.
“Sot, së bashku me të ftuarit, patëm nderin të hapim për herë të parë këshillimoren psikologjike për fëmijë dhe adoleshentë, e cila është e vetmja e këtij lloji në vend. Qëllimi i saj është që profesionistët të punojnë me fëmijë, adoleshentë, prindër dhe mësues për të kapërcyer sfidat emocionale, familjare dhe shkollore. Do të zhvillohen diskutime, do të jepen udhëzime, jo vetëm për kapërcimin e problemeve, por edhe për zhvillimin e mëtejshëm emocional, aftësitë e komunikimit dhe kapërcimin e të gjitha atyre barrierave me të cilat fëmijët hasin ose probleme gjatë jetës në moshën parashkollore, moshën shkollore dhe pak tek të moshuarit”, theksoi Andonovska.
Shërbimet, shtoi, do të jenë të disponueshme nëpërmjet udhëzimit nga mjeku amë dhe sistemit “Termini Im”, me çka qytetarët do të kenë qasje në mbështetje psikologjike brenda sistemit të shëndetësisë publike.
“Në këtë mënyrë, do të ketë mundësi nëpërmjet “Termini im”, nëpërmjet mjekëve të tyre amë, të vijnë dhe të përdorin shërbimet në çdo kohë, dhe e gjithë kjo do të shkojë drejt kapërcimit të të gjitha barrierave dhe sfidave me të cilat përballen fëmijët dhe adoleshentët në shoqëri”, thotë Andonovska.
Përveç hapjes së këshillimores, në Institut u prezantuan edhe pajisje të reja mjekësore dhe laboratorike, si dhe pajisje që nuk ishin vënë më parë në funksion. Sipas drejtoreshës, në periudhën e kaluar u krijuan kushte hapësinore dhe teknike për aktivizimin e një pjese të pajisjeve të shtrenjta që nuk ishin përdorur me vite, si dhe u blenë pajisje të reja në përputhje me nevojat e departamenteve.
Shërbimet, shtoi, do të jenë të disponueshme nëpërmjet udhëzimit nga mjeku amë dhe sistemit “Termini Im”, me çka qytetarët do të kenë qasje në mbështetje psikologjike brenda sistemit të shëndetësisë publike.
“Në këtë mënyrë, do të ketë mundësi nëpërmjet “Termini im”, nëpërmjet mjekëve të tyre amë, të vijnë dhe të përdorin shërbimet në çdo kohë, dhe e gjithë kjo do të shkojë drejt kapërcimit të të gjitha barrierave dhe sfidave me të cilat përballen fëmijët dhe adoleshentët në shoqëri”, thotë Andonovska.
Përveç hapjes së këshillimores, në Institut u prezantuan edhe pajisje të reja mjekësore dhe laboratorike, si dhe pajisje që nuk ishin vënë më parë në funksion. Sipas drejtoreshës, në periudhën e kaluar u krijuan kushte hapësinore dhe teknike për aktivizimin e një pjese të pajisjeve të shtrenjta që nuk ishin përdorur me vite, si dhe u blenë pajisje të reja në përputhje me nevojat e departamenteve.
Andonovska informoi se është vënë në përdorim edhe një stacion i dhuruar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore (ANEB), i cili ofron të dhëna në kohë reale mbi radioaktivitetin në ajër, si dhe pajisje të reja kompjuterike për nevojat e Institutit.
Ajo theksoi se është zgjeruar edhe lista e shërbimeve laboratorike, duke futur analiza që deri më tani kanë qenë të disponueshme në mënyrë të kufizuar në shëndetësinë publike.
“Instituti po merr përsipër edhe këto diagnostikime për t’i kryer të gjitha, me qëllim që t’u mundësojë personave që nuk kanë fonde të mjaftueshme për ta bërë këtë në laboratorë privatë, të jenë në gjendje ta bëjnë këtë në shëndetësinë publike” tha Andonovska.