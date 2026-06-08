Rritet numri i pacientëve me probleme me stomakun në Kumanovë
Numri i pacientëve në Qendrën e Emergjencës në Kumanovë që kërkojnë ndihmë për t'u përballur me ankesat e shkaktuara nga viruset e stomakut është rritur. Mjekët thonë se ndryshimet e shpeshta të temperaturës kontribuojnë në shfaqjen e infeksioneve gastrointestinale, dhe fëmijët dhe personat me imunitet të reduktuar janë më të prekurit.
Në Qendrën e Emergjencës në Kumanovë, rritje e konsiderueshme e pacientëve që paraqiten me simptoma të tilla si të përziera, të vjella, diarre, dhimbje stomaku dhe temperaturë e lartë e trupit është regjistruar javën e kaluar.
Sipas mjekëve, përveç luhatjeve të temperaturës, numri i shtuar i rasteve ndikohet edhe nga përkeqësimi i cilësisë së ushqimit për shkak të temperaturave të larta.
"Me ndryshimin e temperaturës, gjithnjë e më shumë pacientë po vijnë me ankesa gastro, domethënë me të përziera, të vjella dhe temperatura. Gjithashtu, ky ndryshim i temperaturës ndikon në cilësinë e ushqimit. Kemi një numër të rritur të pacientëve me këto ankesa, diku me rreth 30 përqind krahasuar me javën e kaluar, por po shohim se si t'i trajtojmë ato më me sukses. Pacientët që kërkojnë trajtim të mëtejshëm dërgohen në departamentin e sëmundjeve infektive", tha Darko Karanfilovski, mjek në Qendrën e Emergjencës në Kumanovë.
Mjekët shtojnë se disa pacientë mund të zhvillojnë komplikacione, veçanërisht dehidratim, prandaj ata rekomandojnë kontakt në kohë me mjekun e tyre familjar dhe shmangien e vetëmjekimit.
"Pacientët duhet së pari të kontaktojnë mjekun e tyre familjar, të vendosin hidratim dhe terapi të përshtatshme me antiemetikë dhe probiotikë, dhe nëse gjendja përparon, të drejtohen në spital", tha Karanfilovski.