Aliu: Institucionet shëndetësore do të pajisen me 100 ambulanca të reja
Pas përfundimit të seancës së Qeverisë, Ministria e Shëndetësisë shpalli prokurimin publik për 100 ambulanca të reja me pajisje mjekësore të përmirësuara për institucionet publike shëndetësore në të gjithë vendin.
Vlera totale e investimit është 461,250,000 denarë. Afati ligjor për dorëzimin e ofertave është aktualisht në vazhdim.
"Prokurimi i 100 ambulancave të reja do të përmirësojë ndjeshëm kapacitetin e sistemit shëndetësor për t'iu përgjigjur urgjencave dhe do të mundësojë ndërhyrje më të shpejtë dhe më efikase me transport të shpejtë dhe në kohë të pacientëve në institucionet përkatëse shëndetësore. Automjetet janë të pajisura me pajisje mjekësore të përmirësuara, dhe duke i shpërndarë ato në institucione në të gjithë vendin, ne sigurojmë mbulim më të mirë në të gjitha zonat, veçanërisht në zonat rurale", shpjegon Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu.
Ky investim është pjesë e një procesi më të gjerë të forcimit të ndjeshëm të sistemit të reagimit shëndetësor në situata krize, përmes modernizimit të kujdesit mjekësor urgjent dhe përmirësimit të aftësisë operative për një reagim të shpejtë dhe të strukturuar të sistemit shëndetësor.