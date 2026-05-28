FSSH: Në vitin 2025 kishte më pak trajtime spitalore për sëmundje të zemrës dhe lindje
"Në vitin 2025, më shumë trajtime spitalore kishte në dy fusha: sëmundjet e syve dhe sëmundjet e sistemit muskulo-skeletor, dhe kemi rënie prej 3% të shtrimeve në spital për sëmundje të qarkullimit të gjakut dhe kardiovaskulare", tha sot drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore (FSSH) Sasho Klekovski, duke prezantuar raport mbi trajtimin spitalor në vitin 2025 krahasuar me dy vitet e mëparshme.
Në vitin 2025, rreth 194,000 trajtime spitalore u kryen në 62 institucione shëndetësore në Maqedoni. Trajtimi mesatar spitalor është pak më pak se 5 ditë. I kushtoi sistemit shëndetësor 32 miliardë denarë dhe u arrit një kompleksitet ndërhyrjesh prej 1.55.
"Kemi më shumë raste spitalore në dy fusha, sëmundjet e syve dhe sëmundjet e sistemit muskulo-skeletor, mbi 20%. Kjo për shkak të përpjekjes për të ulur listat e pritjes në sëmundjet e syve për katarakt, ndërsa në kategorinë tjetër, operacionet e paralajmëruara të legenit dhe të ngjashme. Rritja e ndërhyrjeve në sëmundjet muskulo-skeletore dhe të syve është pjesërisht për shkak të shtyrjeve të këtyre ndërhyrjeve gjatë pandemisë Covid, kur trajtoheshin vetëm raste urgjente. Kemi një rënie prej 3% të shtrimeve në spital për sëmundje të qarkullimit të gjakut dhe kardiovaskulare. Duhet të shohim nëse ky është një trend uljeje për këto sëmundje, gjë që do të na bënte të lumtur nëse do të ishte kështu. Dhe kemi një rënie prej 7.5% të shtrimeve në spital që lidhen me shtatzëninë dhe lindjen, gjë që përsëri pasqyron ndryshimet demografike që po ndodhin", tha Klekovski.
Sipas kompleksitetit të rasteve spitalore, operacionet në përgjithësi dallohen për kompleksitetin e punës dhe është e krahasueshme me vendet me zhvillim të mesëm evropian.
"Ajo që mund të them është se kemi përparim në 9 nga 12 spitalet e përgjithshme, gjë që është për t'u përshëndetur. Nga spitalet klinike, Spitali Klinik i Shtipit tregon kompleksitetin më të madh, dhe përparimin më të madh e kemi në Spitalin Klinik të Manastirit. Dhe duhet të veçoj Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit (GOB) '8 Shtatori', i cili, megjithëse është një spital i përgjithshëm, me këtë indeks CMI afër 2 (indeksi i kompleksitetit), ka një indeks që është në nivel klinik, në nivel të një qendre klinike. Pra, megjithëse formalisht një spital i përgjithshëm, ata ofrojnë ndërhyrje shumë më komplekse", shtoi ai.