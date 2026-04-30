Pretendime për dorëheqje në LDK, reagojnë zyrtarët e kësaj partie: Janë "fake news”
Pas dështimit të zgjedhjes së presidentit dhe shkuarjes në zgjedhje, janë raportuar për disa dorëheqje nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK).
Por këto pretendime janë mohuar nga vetë përfaqësues të partisë dhe figura të saj, të cilat janë cilësuar si të pavërteta
Në mesin e personave që u raportua se janë dorëhequr nga LDK ishin Gazmend Muhaxheri e Kujtim Shala.
Mirëpo një gjë të tillë e ka mohuar Kujtim Shala. Ai ka hedhur poshtë informacionet që qarkullonin duke theksuar se mbetet pjesë e subjektit politik.
Ndërkohë edhe anëtari i kryesisë së LDK-së, Berat Rukiqi ka reaguar ndaj këtyre raportimeve duke i cilësuar si “lajme të rreme”, dhe duke theksuar se nuk ka ndarje dhe se në LDK po ndodh një bashkim më i gjerë i së djathtës.
“FAKE NEWS - Ndarje e Kuvende të reja në LDK, FACT- Bashkimi i madh i së djathtës po ndodh”, ka shkruar Rukiqi. /Telegrafi/