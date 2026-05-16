Mbi 95 mijë mërgimtarë të regjistruar për votim me postë - miratohet dizajni për diasporën
Nesër më 17 maj është dita e fundit e afatit për regjistrim për të votuar nga mërgata.
Deri tani janë regjistruar mbi 95 mijë mërgimtarë për votim jashtë Kosovës.
Ndërkohë, sot, Komisioni Qendror i zgjedhjeve mbajti mbledhjen e 49-të në këtë vit ku mori disa vendime të rëndësishme.
KQZ bëri të ditur se ka miratuar dizajnin e fletëvotimit për votim me postë dhe formulat për përbërjen e Këshillave të Vendvotimeve dhe ekipeve të numërimit në QKN.
Komisioni sqaroi se fletëvotimi i miratuar do të përdoret vetëm për votimin me postë, i cili do të fillojë më 25 maj dhe do të përfundojë më 6 qershor 2026.
Sipas Rregullores Zgjedhore për regjistrimin dhe votimin jashtë Kosovës, KQZ do të sigurohet që votuesve të regjistruar për votim me postë, t’u dërgojë përmes postës, ndër tjerash, fletëvotimin./Telegrafi/