Google ka ndaluar një nga video-lojërat më të njohura të ditëve të sotme
Google e ka hequr nga dyqani Play Store lojën e njohur Doki Doki Literature Club, një nga aventurat më të famshme të zhanrit horror psikologjik të kohëve moderne. Arsyeja e këtij vendimi lidhet me “mënyrën se si loja paraqet tema të ndjeshme”.
Autorët nga studioja Team Salvato theksuan në një deklaratë zyrtare se loja “është e njohur gjerësisht për mënyrën se si trajton shëndetin mendor, duke krijuar një lidhje të thellë dhe domethënëse me lojtarët në mbarë botën”. Versioni falas i saj është shkarkuar mbi 30 milionë herë.
Ndërkohë, versioni me pagesë “Plus” ka regjistruar mbi një milion shkarkime, ndërsa loja prej vitesh është renditur rregullisht në listat e titujve më të mirë nga portale të njohura teknologjike, raporton Engadget.
Edhe pse në pamje të parë ngjan me një simulim tipik japonez të takimeve me stil artistik të pafajshëm, lojtarët shumë shpejt përballen me tema serioze si depresioni dhe vetëvrasja. Në Google Play Store loja kishte etiketën “Mature 17+”, e cila e kufizon shkarkimin në pajisjet me kontroll prindëror.
Fjalia e parë e video-lojës është “kjo video-lojë nuk është e përshtatshme për fëmijë ose për persona që shqetësohen lehtë”. Në cilësimet e saj ekziston edhe opsioni për aktivizimin e paralajmërimeve shtesë gjatë lojës, si dhe një link me listën e detajuar të temave potencialisht shqetësuese.
Ekipi zhvillues ka konfirmuar se po bën gjithçka të mundshme për të gjetur një zgjidhje dhe për ta rikthyer lojën në Google Play. Njëkohësisht, po shqyrtohen edhe mënyra të tjera shpërndarjeje për pajisjet Android.
Ndërsa pritet një koment zyrtar nga Google për arsyet e heqjes, loja mbetet ende e disponueshme në platforma të tjera si Steam, PlayStation, Nintendo Switch dhe iOS. /Telegrafi/