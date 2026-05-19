Rritja e çmimeve të PlayStation Plus shkakton reagime negative nga lojtarët, ndërsa Sony rrit abonimet
Sony njoftoi një tjetër rritje të çmimeve të abonimeve në PlayStation Plus të hënën, duke shkaktuar frustrim midis përdoruesve dhe duke ripërtërirë debatin mbi koston e shërbimeve të lojërave.
Rritja vjen vetëm disa javë pasi kompania rriti çmimet për konsolën PlayStation 5 në Evropë dhe tregje të tjera ndërkombëtare, duke përmendur inflacionin dhe kushtet ekonomike në ndryshim, transmeton Telegrafi.
Sipas çmimeve të rishikuara, një abonim njëmujor në PlayStation Plus Essential në SHBA do të rritet në 10.99 dollarë, ndërsa i njëjti nivel do të kushtojë 9.99 euro në Evropë dhe 7.99 funte në Mbretërinë e Bashkuar.
Abonimet tremujore po rriten gjithashtu në çmim në këto rajone. Sipas Sony, ndryshimet kanë për qëllim të pasqyrojnë "kushtet e tregut global" dhe do të hyjnë në fuqi nga 20 maji për abonentët e rinj në vendet e prekura.
Anëtarët ekzistues në shumë rajone do të mbajnë çmimet aktuale nëse nuk anulojnë ose ndryshojnë planet e tyre.
Megjithatë, sipas raporteve nga mediat lokale dhe pikat e lojërave, përdoruesit në vende duke përfshirë Indinë dhe Turqinë mund të shohin ndryshime të aplikuara edhe në abonimet aktuale.
Drejtuesit e Sony kanë treguar më parë se gjithnjë e më shumë përdorues po migrojnë drejt opsioneve të abonimit premium, një trend që analistët thonë se i jep kompanisë më shumë hapësirë për të rregulluar çmimet pa dëmtuar ndjeshëm të ardhurat.
Njoftimi ka gjeneruar kritika të forta në internet, me shumë lojtarë që akuzojnë Sony-n për rritjen e vazhdueshme të çmimeve, ndërsa ofron përfitime të kufizuara shtesë.
Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions.…
— PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026
Forumet e lojërave dhe platformat e mediave sociale u përmbytën me ankesa menjëherë pasi u zbuluan tarifat e rishikuara.
Disa përdorues argumentuan se pagesa për qasjen online shumëlojtarësh nuk duhet të jetë më praktikë standarde e industrisë, veçanërisht pasi çmimet e lojërave digjitale janë rritur gjithashtu vitet e fundit.
Të tjerë vunë në dyshim nëse përzgjedhja mujore e lojërave dhe përditësimet e katalogut justifikojnë kostot më të larta të abonimit.
Reagimi ilustron tensionin në rritje midis kompanive të lojërave që kërkojnë të ardhura më të qëndrueshme të përsëritura dhe konsumatorëve që përballen me shpenzime në rritje të argëtimit.
Modelet e abonimit janë bërë gjithnjë e më të rëndësishme në të gjithë sektorin, duke pasqyruar trendet e vendosura tashmë në shërbimet e transmetimit të videove dhe muzikës.
Sony nuk ka njoftuar ndryshime shtesë në PlayStation Plus përtej rritjes aktuale. Megjithatë, analistët presin që çmimet e abonimit në të gjithë industrinë e lojërave të mbeten nën shqyrtim, ndërsa kompanitë përpiqen të balancojnë fitimprurësinë me mbajtjen e lojtarëve. /Telegrafi/