Goditi kundërshtarin me shuplakë në kokë, Messi përballet me pezullim
Lionel Messi është nën hetim nga Komiteti Disiplinor i Major League Soccer (MLS) pas një përplasjeje me Quinn Sullivan gjatë ndeshjes Inter Miami-Philadelphia Union, e cila përfundoi 2-2. Kapiteni i Inter Miamit përballet me një penalizim sepse është filmuar duke goditur me shuplakë një lojtar kundërshtar në pjesën e pasme të kokës.
Ndeshja Inter Miami-Philadelphia Union ishte shumë e tensionuar dhe situata u përshkallëzua në pjesën e dytë.
Messi, i cili kishte shënuar një gol më parë, u përlesh me Quinn Sullivan ndërsa skuadra e tij përpiqej të rifitonte epërsinë.
Edhe pse vëllai më i vogël i Quinn, Cavan Sullivan, u përjashtua më vonë nga fusha për një përplasje me Yannick Bright, incidenti me Messin tërhoqi vëmendjen më të madhe.
Tensionet në fushë u rritën pasi Unioni barazoi rezultatin dhe përplasjet midis lojtarëve u bënë më të shpeshta.
Një video që u bë virale tregoi Messin duke e goditur Sullivanin në pjesën e pasme të kokës me shuplakë, pas së cilës ata u përfshinë në një grindje verbale.
Lionel Messi slapping 22-year-old USMNT and Philadelphia Union forward Quinn Sullivan in the back of the head 😮 pic.twitter.com/E87sMnhvng
— USMNT Only (@usmntonly) August 20, 2026
Gjyqtari nuk reagoi gjatë ndeshjes, kështu që drejtuesit e ligës vendosën ta shqyrtonin çështjen më vonë.
Komiteti disiplinor tani do ta analizojë videon dhe do të vendosë nëse sanksionet janë të nevojshme. Nëse zbulohet se ka sjellje të dhunshme, Messi mund të përballet me një gjobë ose një pezullim prej një ndeshjesh. /Telegrafi/