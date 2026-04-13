GM do ta rikthejë Chevrolet Camaro-n
Sipas burimeve të cituara nga Autoriteti i GM-së, GM thuhet se ka miratuar rikthimin e makinës Chevrolet Camaro, e cila është një makinë e vitit 2016 sipas MotorTrend, pasi tejkaloi të gjitha pritjet.
Forma dhe sistemi i fuqisë së Camaros së ardhshme janë ende të pasigurta. Një makinë muskuloze/pony me dy ose katër dyer të përballueshme është një rast i vështirë biznesi për t'u bërë.
Gushtin e kaluar, ne parashikuam me guxim - bazuar në raportet nga burime të thella të GM - se GM do të ndiqte Mustang Mach-E me një SUV elektrik fastback, transmeton Telegrafi.
Kjo parashikoi që Camaro i përkulur do të hipte në një shasi skateboardi të derivuar nga Ultium, duke ofruar një mori opsionesh potenciale fuqie.
GM është tërhequr nga objektivat e saj për automjetet elektrike, por vazhdon t'i shohë automjetet elektrike si të ardhmen përfundimtare edhe nëse një tranzicion i tillë do të zgjasë më shumë se sa parashikohej fillimisht.
Përpara kësaj, në maj të vitit 2024 (rreth pesë muaj pasi përfundoi prodhimi i Camaro-s së gjeneratës së gjashtë) raportuam se presidenti i GM dhe avokati i përgjithshëm i entuziastëve të makinave, Mark Reuss, po përpiqej që Camaro e gjeneratës së ardhshme të ishte një makinë elektrike, jo një SUV.
Po, ne menduam se do të kishte katër dyer, pasi kërkesa për dy dyer po binte ndjeshëm që atëherë. Më e rëndësishmja, Reuss donte që ajo të ishte e përballueshme dhe të fillonte rreth çmimit të Equinox EV.
Chevy gjithmonë është krenuar me ofrimin e automjeteve të përballueshme, përfshirë Corvette. Është një shenjë dalluese e markës që Reuss ka punuar pa u lodhur për ta ruajtur.
Në korrik të vitit 2020, shpresojmë të promovonim një Camaro të vërtetë me dy dyer të gjeneratës së shtatë, duke pranuar se "ne nuk dimë më shumë për fatin e Chevy Camaro-s së gjeneratës së 7-të sesa shumica e fallxhorëve online".
Imazhi ishte thjesht një përshtypje e optimizuar aerodinamikisht se ku projektuesi Michael Castiglione mendonte se GM mund ta çonte projektimin e një makine muskulore me dy dyer me motor djegieje.
Sa i përket modelit të ri të konfirmuar, Autoriteti i GM raporton se Camaro do të ndërtohet në platformën Alpha 2 për automjete kompakte dhe të mesme me motor përpara dhe tërheqje në rrotat e pasme.
Camaro i fundit ishte në platformën Alpha. Duke qëndruar te Alpha, sugjeron që Chevy mund të heqë dorë nga planet elektrike dhe/ose crossover në favor të një kupe ose makine muskulore me katër dyer me motor me djegie të brendshme.
Chevy ndaloi së prodhuari Camaro pas vitit 2024, dhe makina ka bërë një pauzë më parë, midis gjeneratës së katërt dhe të pestë. Emri Camaro është një nga asetet më të vlefshme të GM, dhe makina ka një numër të madh ndjekësish besnikë.
Camaro i ri do të ndërtohej në uzinën e montimit në Lansing Grand River në Michigan, e cila po rimodelohej për të prodhuar më shumë automjete elektrike përpara se GM të ngadalësonte planet e saj për automjete elektrike. Prodhimi i Camaro do të fillonte në vjeshtën e vitit 2027, thotë raporti, duke e bërë atë një model të vitit 2028.
GM ka thënë tashmë se do të prodhojë Cadillac CT5 të gjeneratës së ardhshme në uzinën e Lansing; ai gjithashtu mbështetet në arkitekturën Alpha. GM Authority dhe Automotive News thonë se fabrika do të prodhojë gjithashtu një sedan të ri Buick në të njëjtën platformë.
Buick ishte bërë një linjë vetëm për SUV, por ka shfaqur koncepte makinash për vite me radhë, duke përdorur konceptin Wildcat si model dizajni.
Koncepti më i fundit ishte Electra Orbit që Buick e tregoi në gusht. Makina e fundit e prodhimit nga marka ishte Buick Regal, e cila u ndërpre në vitin 2020. Linja aktuale përfshin crossover-at Enclave, Envision, Encore GX dhe Envision. /Telegrafi/