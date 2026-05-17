Brabus ndërtoi Grand Tourer-in më të çmendur V12 që do të shikoni këtë vit
Jo, ky nuk është një rekuizit nga filmi më i fundit i Batman. Ky është Brabus Bodo i ri - një "Hyper-GT" me mbi 1,000 kuaj fuqi, një çmim shumë më të lartë se një milion dollarë dhe një obsesion shumë serioz me ngjyrën e zezë.
Makina mban emrin e themeluesit të ndjerë të Brabus, Bodo Buschmann, dhe shënon një moment të madh për një kompani më të njohur për shndërrimin e modeleve Mercedes në makina jashtëzakonisht të fuqishme, transmeton Telegrafi.
Teknikisht, mund ta specifikoni Bodon në çdo ngjyrë që dëshironi. Por numri i shasisë 01 është bërë plotësisht i zi, duke u dukur sikur ka ikur nga një lloj garazhi luksoz i super-keqbërësve. Sidoqoftë, hollësia qartësisht nuk ishte pjesë e detyrës.
Karroceria e personalizuar është ndërtuar tërësisht nga fibra karboni e zezë e mbështjellë rreth një strukture alumini.
Edhe kutitë e ajrit dhe mbulesat e kamave përdorin fibra karboni të mbushura me grimca ari të vërtetë - jo sepse dikush kishte nevojë për të, por sepse duket mahnitëse.
Sinqerisht, ky është pikërisht lloji i detajit të ekzagjeruar që një makinë si kjo duhet të ketë.
Nën kapakun e motorit ndodhet një motor V12 5.2 litra me dy turbo që prodhon 1,000 kuaj fuqi.
Pavarësisht se peshon 2,000 kilogramë, ai përsëri arrin nga 0 në 100 kilometra në orë në pak më shumë se tre sekonda dhe arrin shpejtësinë maksimale në 360 kilometra në orë.
Në një farë mënyre, ai gjithashtu arrin të mbetet një grand tourer i vërtetë, me ulëse të pasme të përdorshme, një bagazh dhe rehati të mjaftueshme për ngarje në distanca të gjata.
Në një botë plot me motorë hibridë të zvogëluar, ky motor gjigant V-12 ndihet çuditërisht jashtë realitetit.
Bodo është qartësisht i bazuar në Aston Martin Vanquish, veçanërisht në vijën e dritareve, por Brabus e ka riformësuar plotësisht personalitetin e tij.
Pjesa e përparme është më katrore dhe më agresive, ndërsa pjesa e pasme merr një dizajn dramatik me një spoiler aktiv që ndihet paksa i frymëzuar nga Porsche 911.
E hipur mbi fellne të mëdha monoblock 21-inç, duket pothuajse si një version modern i diçkaje të egër dhe teatrale, si Maybach Excelero i vitit 2005.
Brenda, rrënjët e Aston Martin janë edhe më të dukshme. Sistemi i infotainment-it dhe ndërruesit e shpejtësisë janë marrë nga Vanquish, duke përfshirë Apple CarPlay Ultra, gjë që është në fakt një gjë e mirë, sepse e bën Bodo-n të ndihet i përdorshëm në vend që të jetë i shkathët.
Brabus përsëri u përkushtua detajeve, duke shtuar lëkurë të re, zbukurime karboni rreth ekranit të shoferit dhe leva të zgjatura ndërrimi marshësh karboni për transmisionin automatik me tetë shpejtësi.
Ekziston gjithashtu një çati masive panoramike që e mban kabinën të mos ndihet shumë e errët pavarësisht gjithë lëkurës së zezë dhe fibrave të karbonit.
Me Bodo-n - së bashku me GTS Coupe-n e zbuluar më parë bazuar në SL63 - Brabus po vazhdon kalimin e tij nga akordues në ndërtues të plotë të karrocerisë.
Prodhimi është i kufizuar në 77 makina, një shenjë respekti për vitin e themelimit të kompanisë, 1977, gjë që vetëm sa i shton atraktivitetit.
Sigurisht, një milion dollarë është një shumë absurde parash. Por për diçka kaq dramatike, kaq të rrallë dhe kaq të përdorshme, pothuajse mund ta kuptosh logjikën. Një gjë është e garantuar: kudo që shfaqet kjo gjë, njerëzit do të ndalen dhe do ta ngulin sytë. /Telegrafi/
