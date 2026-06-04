Imazhet e para të Rolls-Royce Spectre Seria II 2027: Më shumë fuqi dhe rreze - i njëjti dizajn elegant
Jo vetëm që Spectre është një Rolls-Royce i vërtetë në çdo kuptim të fjalës, por është gjithashtu një automjet elektrik shumë i mirë për t'u nisur nga bagazhi deri te kapaku, megjithëse pamë disa hapësira për përmirësime nga perspektiva e rrezes dhe karikimit.
Shikoni madhështinë e Rolls-Royce Spectre Series II 2027, një makinë që tani është edhe më e përshtatshme për të jetuar dhe merr një sasi të vogël fuqie shtesë për të qenë më i mirë. Cili multi-miliarder në treg për një automjet elektrik do t'i thoshte jo kësaj?
Edhe fansat më të apasionuar pas Rolls mund të kenë vështirësi në dallimin e Serisë II nga Spectre aktual. Ajo përmban të njëjtin dizajn dritash, linja të pastra dhe profil elegant me dy dyer si më parë, me përmirësimin më të dukshëm që është një dizajn i ri i fellneve me shumë rreze.
Aliazhi i farkëtuar dhe me diametër 23 inç, mund të duhen deri në gjashtë orë që një punëtor në fabrikën e Goodwood ta përfundojë me dorë secilën prej tyre. Ato janë të disponueshme në ngjyrë gjysmë të lëmuar ose plotësisht të lëmuar, transmeton Telegrafi.
Ndryshimi më i madh funksional nga perspektiva e një automjeti elektrik është se Spectre Series II do të jetë i pajtueshëm me NACS. Kjo do të thotë që ju (ose mundësisht shoferi juaj) tani do të jeni në gjendje të ngarkoni Rolls-in tuaj elektrik në stacionet e rrjetit Supercharger të Teslës.
Prodhuesi britanik i makinave është i fundit që i bashkohet listës në rritje të OEM-ve të tjerë që po miratojnë sistemin e ngarkimit.
Në të njëjtën kohë, rrezja e makinës gjithashtu sheh një rritje nga një vlerësim i EPA-s prej 277 miljesh në kupenë "të rregullt" në 308 milje.
Fuqia, gjithashtu, është rritur nga 577 kuaj-fuqi për Spectre-in që po largohet dhe 659 kuaj-fuqi për Black Badge në 593 kuaj-fuqi dhe 670 kuaj-fuqi për modelet Series II.
Brenda, Rolls ofron një material të ri kabine, diçka të quajtur Duality Twill, për herë të parë, një pëlhurë prej mëndafshi artificial të përbërë kryesisht nga bambu.
Makinat që përdorin Duality Twill do të kenë më shumë se 10 milje fije dhe deri në 2.6 milion qepje që kryqëzojnë makinën, të cilat mund të duhen deri në 25 orë për t'u montuar.
Ekziston edhe një orë e re në panelin e instrumenteve. I frymëzuar nga instrumentet e aeroplanëve, ajo merr një trajtim grafik të zi dhe akrepa metalikë të derdhur.
Brenda të njëjtit element, një figurinë e fortë e Spirit of Ecstasy prej çeliku inox ndodhet poshtë orës. Në një epokë të kësaj dhe asaj digjitale, këto pjesë fizike janë një prekje e botës së vjetër.
Së fundmi, për ta thjeshtuar kabinën, paneli i shoferit, ekrani i infotainment-it, ora dhe paneli i pasagjerit janë përfshirë të gjitha në të gjithë gjerësinë e brendshme.
Klientët e Black Badge Spectre Series II do të kenë edhe më shumë mundësi për të zgjedhur. Fjollat e qelqit të ngulitura në përfundimin e një dizajni të ri ekskluziv të rrotave i japin asaj një shkëlqim të lehtë.
Dhe nëse nuk ju pëlqen përfundimi i kromit, detajet e jashtme Iced Black janë bërë në një përfundim mat. Epo, të gjitha përveç grilës së përparme, e cila mbetet shumë e lëmuar.
Dhe meqenëse po flasim për Rolls-Royce, ekziston i njëjti potencial i lartë personalizimi për cilindo model që zgjidhni.
Librat e porosive për Spectre Series II 2027 hapen këtë javë, me dërgesat paraprake që do të fillojnë deri në fund të vitit 2026.
Rolls nuk njoftoi çmimet në këtë kohë, por tha se "nuk janë planifikuar ndryshime të mëdha".
Pra, mund të konkludojmë se afishet në këto do të mbeten mjaft konsistente me modelet e vitit 2026.
Si kujtesë, ato kushtojnë 397,750 dollarë për kupen e rregullt dhe 467,750 dollarë për Black Badge. Ndoshta të shpenzosh shumë dhe të blesh nga një të secilës? /Telegrafi/