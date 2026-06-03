BMW ka prodhuar motoçikletën speciale IOM TT me vlerë prej 47,000 eurosh
Është java e garave Isle of Man TT, që do të thotë se një shkëmb në mes të Detit Irlandez ka hyrë në periudhën e tij vjetore të pretendimit se rregullat normale nuk vlejnë më dhe një rrugë prej 37.7 miljesh duhet të jetë një pistë garash. Dhe ia vlen të festohet - gjë që është pikërisht ajo që ka bërë BMW.
Kjo - BMW M 1000 RR Isle of Man TT Edition - është një version me edicion të kufizuar prej 47,000 eurosh i supermotoçikletës të BMW-së dhe i lejon kujtdo që ka fonde të mjaftueshme të bëjë cosplay si një legjendë garash rrugore pa pasur nevojë të kalojë një supermotoçikletë midis mureve prej guri me 290 kmh.
Është ndërtuar për të festuar 115-vjetorin e Isle of Man TT në vitin 2026, prandaj do të ketë vetëm 115 njësi në të gjithë botën dhe vetëm pesë në Mbretërinë e Bashkuar, transmeton Telegrafi.
Dhe sinqerisht? Është absolutisht e mrekullueshme. Edhe pse paksa e mbushur me akronime. Në formë të thjeshtuar, është BMW M1000RRIOMTT. Gjë që tingëllon më pak si një motoçikletë dhe më shumë si kodi që merrni kur llogaria juaj bankare online hakohet.
Është bazuar në M 1000 RR M Competition, një supermotoçikletë 999cc me rreth 218 kuaj fuqi, mjaftueshëm krahë aerodinamikë për të filetuar një salmon dhe të gjitha elektronikat e nevojshme për t'u siguruar që të përdorni sa më shumë performancë të jetë e mundur, sa më shumë kohë të jetë e mundur.
BMW nuk ka ndryshuar performancën. Kjo është akoma çmenduri: 0-100 km/orë në më pak se tre sekonda, një shpejtësi maksimale prej 290 km/orë dhe aftësi në kthesa që do të thotë se mund t'i vendosni gjunjët, bërrylat dhe kokën në dysheme pa u rrëzuar.
Në vend të kësaj, BMW u përqendrua në shndërrimin e kësaj gjëje në një memorabili TT rrotulluese. Karroceria është përfunduar me British Racing Green Uni Matt, ndërsa mbulesat kanë grafika të bazuara në seksione të Mountain Course aktuale.
Ka një mbulesë të kutisë së ajrit prej karboni me logon TT, një ulëse Alcantara, një rezervuar alumini prej kromi saten, një krah të zi, një lak të sipërm me numër dhe madje edhe një certifikatë autenticiteti. /Telegrafi/