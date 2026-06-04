Një SUV i ri nga Alfa Romeo së shpejti vjen në treg, gjithçka që duhet ditur për veturën italiane
Kur Stellantis zbuloi planin e saj të ri për të gjitha markat e saj, Alfa Romeo u përfshi.
Jo vetëm që marka italiane do të lançojë një hatchback të ri, por do të prezantojë gjithashtu një SUV të ri të segmentit C që do të jetë së bashku me Tonale dhe Junior në linjën e vogël të Alfa-s, transmeton Telegrafi.
Alfa Romeo tashmë e ka prezantuar modelin, duke shfaqur crossover-in e maskuar nën një çarçaf së bashku me një model të ri special të zhvilluar në bashkëpunim me Maserati.
Prodhuesi i automjeteve tashmë ka konfirmuar disa detaje, si platforma, e cila ofron të dhëna se çfarë duhet të presin blerësit.
Crossover-i i ri ka të ngjarë të ketë disa lloje të motorëve, duke përfshirë djegie të pastër dhe hibrid, dhe do të vijë me teknologjitë dhe pajisjet më të fundit.
Mbetet e paqartë nëse Alfa ka plane për ta shtuar crossover-in në linjën e saj amerikane, por do të jetë një nga modelet e para të reja të markës që nga Tonale.
Deri në debutimin zyrtar të SUV-it, do të duhet të hamendësojmë disa detaje rreth modelit. Kjo është gjithçka që dimë për crossover-in e ardhshëm të Alfa-s.
Brenda kompanisë, Alfa Romeo e ka koduar modelin e ri A4U. Nuk ka dhënë asnjë të dhënë se si planifikon ta quajë zyrtarisht crossover-in, por nëse modelet e kaluara të Alfa-s janë ndonjë tregues, presim që prodhuesi i makinave ta emërtojë atë sipas një qafe malore, si Stelvio dhe Tonale.
Shtegu i makinave të tjera italiane përfshin Giau, Sella dhe Pordoi, të cilat do të ishin emra të mirë. Alfa gjithashtu mund të zgjedhë diçka krejtësisht të ndryshme, por sidoqoftë, presim që do të tingëllojë qartë italiane.
Alfa Romeo e re do të përdorë platformën STLA Medium të Stellantis. Aktualisht ajo mbështet automjete të tilla si Peugeot 3008, Jeep Compass, Citroën C5 Aircross dhe crossover-a të tjerë me madhësi të ngjashme në markat e ndryshme të prodhuesit të makinave, asnjëra prej të cilave nuk shitet në Shtetet e Bashkuara.
Nuk është e qartë nëse platforma mund të akomodojë teknologjitë e përparuara që do të ofrojë arkitektura e re SLTA One e kompanisë, por ajo duhet të përfshijë ende komoditetet që klientët presin nga një automjet luksoz.
Peugeot 5008 GT Premium mbështetet në arkitekturën SLTA M dhe vjen me sedilje lëkure Nappa, audio të nivelit të lartë dhe karakteristika të përparuara sigurie.
Renderimi ynë përshkruan crossover-in e ardhshëm të Alfa-s me fletë metalike të lakuar, fenerë të hollë, doreza të fshehura të dyerve të pasme dhe grilën ikonike Scudetto të markës.
Nuk presim që modeli i ri të përfaqësojë një largim drastik nga etosi aktual i stilimit të markës, kështu që duhet të përmbajë aludime të Tonale dhe Stelvio.
Brenda, crossover-i ka të ngjarë të vazhdojë të ketë panelin matës "Cannocchiale", të cilin prodhuesi i automjeteve do ta çiftëzojë me një ekran vertikal infotainment të pozicionuar në panelin e instrumenteve. Tonale, makina më e fundit e Alfa-s, përmban një ekran horizontal që del nga pulti.
Platforma STLA Medium e Stellantis mund të akomodojë sisteme fuqie të elektrizuara: hibride, plug-in dhe plotësisht elektrike. Prodhuesi i automjeteve ka disa konfigurime që mund t'i përshtatet Alfa-s së re, me crossover-in që potencialisht do të arrijë mbi 300 kuaj fuqi në disa versione.
Ne presim që Alfa të ofrojë sistemin e tërheqjes në të gjitha rrotat si opsion, duke përmirësuar performancën dhe duke zgjeruar atraktivitetin e saj. Nuk është e qartë nëse prodhuesi italian i makinave do të lançojë një variant Quadrifoglio me performancë të lartë, por nuk do të dukej si një Alfa pa një të tillë.
Krosoveri i ri i Alfa-s pritet të debutojë para fundit të vitit dhe duhet të fillojmë ta shohim prodhuesin e makinave të prezantojë automjetin shumë shpejt. Krosoveri i ri ka të ngjarë të dalë në shitje në Evropë diku nga viti 2027. Alfa nuk ka konfirmuar nëse do ta shesë modelin e ri në Shtetet e Bashkuara.
Krosoveri i ri i Alfa-s ka të ngjarë të jetë midis Tonale dhe Stelvio, por nuk ka një hendek të madh midis të dyjave dhe nuk është e qartë nëse prodhuesi i makinave do ta shesë atë këtu.
Tonale i vitit 2026 fillon nga 40,745 dollarë, duke përfshirë tarifën e destinacionit prej 3,250 dollarësh, ndërsa Stelvio i vitit 2026 fillon nga 53,245 dollarë.
Një crossover i tretë në rangun prej 40,000 dollarësh duket si një shumë e tepërt. /Telegrafi/