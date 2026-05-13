Gjyshja 83-vjeçare sfidon frikën dhe provon zipline ekstrem
Ndërsa shumë të rinj shpesh ndiejnë frikë ose pasiguri ndaj lartësive, një pensioniste nga Uzbekistani ka treguar të kundërtën.
Në moshën 83-vjeçare, ajo vendosi të provojë një zipline ekstrem dhe e përjetoi gjithë eksperiencën me qetësi dhe buzëqeshje.
Pamjet e saj duke kaluar mbi një peizazh të thellë dhe të hapur tregojnë se mosha nuk është pengesë për guximin apo për të provuar gjëra të reja.
Përkundrazi, ajo dukej e relaksuar dhe madje e kënaqur ndërsa rrëshqiste mbi litar me shpejtësi, duke shijuar adrenalinën dhe pamjen nga lart.
Sipas dëshmive të personave që ishin të pranishëm, ajo nuk shfaqi aspak frikë, por përkundrazi entuziazëm dhe kuriozitet. Ky moment është bërë viral si një shembull frymëzues se aventura dhe gëzimi i jetës nuk kanë kufi moshe.
Historia e saj po shihet si një mesazh i fortë se guximi dhe dëshira për përvoja të reja mund të mbeten të gjalla në çdo moshë, për sa kohë njeriu është i gatshëm të sfidojë veten. /Telegrafi/