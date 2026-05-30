Një nënë shpjegon pse nuk e lejon burrin të bëjë punët e shtëpisë, madje as në ditët e lira
Një nënë me dy fëmijë ka ndarë mendimin e saj se pse nuk e lejon bashkëshortin të marrë pjesë në punët e shtëpisë, madje as kur ai ka ditë të lirë. Historia e saj ka tërhequr vëmendje pasi sfidon pritjet e zakonshme për ndarjen e detyrave në familje.
Ajo shpjegon se vendimi ka lindur nga mënyra e tyre e përditshme e jetesës dhe marrëveshja familjare.
Sipas saj, bashkëshorti merr përsipër pothuajse të gjitha përgjegjësitë financiare dhe punën për sigurimin e të ardhurave të familjes, shpesh duke punuar nga 12 deri në 16 orë në ditë.
Për shkak të këtij ritmi të ngarkuar, kur kthehet në shtëpi ai është i lodhur fizikisht dhe mendërisht dhe nuk ka as energji dhe as kohë për punë shtesë si pastrimi, gatimi apo detyra të tjera shtëpiake. Prandaj, ajo ka marrë përsipër kujdesin për shtëpinë dhe fëmijët.
Nëna thekson se kjo ndarje rolesh nuk bazohet në “rregulla tradicionale”, por në një marrëveshje praktike të krijuar sipas rrethanave të tyre reale. Ajo kujdeset për fëmijët, organizimin e shtëpisë dhe shumicën e punëve të përditshme, ndërsa bashkëshorti përdor kohën e pakët të lirë për pushim dhe familjen.
Edhe pse pranon se ky ritëm është shpesh i lodhshëm, ajo thotë se sistemi i tyre funksionon sepse siguron stabilitet: ai fokusohet në punë dhe të ardhura, ndërsa ajo mban jetën e përditshme të shtëpisë dhe rutinën e fëmijëve.
Ajo gjithashtu i kundërshton kritikat se ky model duhet të vlejë për të gjitha çiftet, duke theksuar se çdo familje duhet të gjejë balancën e vet. Sipas saj, nuk ekziston një rregull universal për ndarjen e detyrave, pasi rrethanat ndryshojnë shumë nga një familje në tjetrën.
Mesazhi i saj është se një marrëdhënie e suksesshme nuk duhet të duket njësoj për të gjithë, por varet nga marrëveshja dhe përshtatja me kushtet reale të të dy partnerëve. /Telegrafi/