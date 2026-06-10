Gjyqtari somalez pritet si hero në vendin e tij pasi iu ndalua hyrja në SHBA për të gjykuar ndeshjet e Botërorit
Gjyqtari somalez i futbollit, Omar Artan, mbërriti në qytetin e tij të lindjes, Mogadishu, të mërkurën, ku u prit nga qytetarë dhe zyrtarë të shumtë pasi iu ndalua hyrja në SHBA.
Artani ishte gati të bëhej gjyqtari i parë nga Somalia që do të gjykonte në Kupën e Botës, pasi u rendit në listën përfundimtare të FIFA-s për turneun. Ai është një nga gjyqtarët më të mirë afrikanë, i cili në vitin 2025 u shpall gjyqtari më i mirë mashkull në kontinent.
Atij iu mohua hyrja në Shtetet e Bashkuara në aeroportin e Miamit të shtunën për shkak të një "kontrolli sigurie", tha Dogana dhe Mbrojtja Kufitare e SHBA-së pa sqarime të mëtejshme. FIFA më pas e hoqi atë nga lista e gjyqtarëve të turneut, megjithëse atij iu dha viza për të udhëtuar në SHBA javën e kaluar, sipas ambasadës somaleze në Kenia, e cila menaxhoi procedurat.
Upon arrival at #Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport international Somali referee Omar Abdulkadir Artan received a heroic welcome on Wednesday morning. pic.twitter.com/12B8NSgPW8
— Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026
SHBA-të po e presin kampionatin së bashku me Meksikën dhe Kanadanë, dhe Artani duhej të vinte në bazën e stërvitjes së gjyqtarëve në Miami. Me t'u kthyer në Mogadishu, ai u prit në aeroportin Aden Adde nga qindra tifozë, zyrtarë qeveritarë dhe njerëz nga komuniteti i futbollit somalez.
Me të mbërritur, ai u çua në terminalin VIP, ku u prit nga Ministri Somalez i Rinisë dhe Sporteve, zyrtarë nga Federata Somaleze e Futbollit dhe të ftuar të tjerë.
Duke iu drejtuar turmës, Artani njoftoi se do të arbitronte Kupën e Botës të ardhshme.
"Ju premtoj, me vullnetin e Zotit, se do të jem në kampionatin e ardhshëm. Varet nga të gjithë ne të mbrojmë emrin e Somalisë. Somalia na përket neve, pavarësisht nëse është në gjendje të keqe apo të mirë. Ai flamur na përket neve dhe ajo pasaportë na përket neve", tha Artani.
Referee Omar Artan was given a hero’s welcome as he arrived back in Somalia after he was denied entry to the US 🇸🇴 pic.twitter.com/mqQTDQIjNJ
— BBC Sport (@BBCSport) June 10, 2026
Vendimi i autoriteteve amerikane shkaktoi zemërim në të gjithë botën dhe ngriti pyetje në lidhje me gatishmërinë e vendit për të pritur garën. Somalia është midis gati 40 vendeve të synuara nga kufizimet e reja të udhëtimit sipas politikës së imigracionit të administratës Trump.
Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vlerësoi se përparimi historik i pritur i Artanit mbetet pavarësisht gjithçkaje dhe se ai tashmë ka frymëzuar një brez të ri në vendin e tij duke arritur atë nivel. /Telegrafi/