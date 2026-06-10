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Gjyqtari somalez i futbollit, Omar Artan, mbërriti në qytetin e tij të lindjes, Mogadishu, të mërkurën, ku u prit nga qytetarë dhe zyrtarë të shumtë pasi iu ndalua hyrja në SHBA.

Artani ishte gati të bëhej gjyqtari i parë nga Somalia që do të gjykonte në Kupën e Botës, pasi u rendit në listën përfundimtare të FIFA-s për turneun. Ai është një nga gjyqtarët më të mirë afrikanë, i cili në vitin 2025 u shpall gjyqtari më i mirë mashkull në kontinent.

Atij iu mohua hyrja në Shtetet e Bashkuara në aeroportin e Miamit të shtunën për shkak të një "kontrolli sigurie", tha Dogana dhe Mbrojtja Kufitare e SHBA-së pa sqarime të mëtejshme. FIFA më pas e hoqi atë nga lista e gjyqtarëve të turneut, megjithëse atij iu dha viza për të udhëtuar në SHBA javën e kaluar, sipas ambasadës somaleze në Kenia, e cila menaxhoi procedurat.


SHBA-të po e presin kampionatin së bashku me Meksikën dhe Kanadanë, dhe Artani duhej të vinte në bazën e stërvitjes së gjyqtarëve në Miami. Me t'u kthyer në Mogadishu, ai u prit në aeroportin Aden Adde nga qindra tifozë, zyrtarë qeveritarë dhe njerëz nga komuniteti i futbollit somalez.

Me të mbërritur, ai u çua në terminalin VIP, ku u prit nga Ministri Somalez i Rinisë dhe Sporteve, zyrtarë nga Federata Somaleze e Futbollit dhe të ftuar të tjerë.

Duke iu drejtuar turmës, Artani njoftoi se do të arbitronte Kupën e Botës të ardhshme.

"Ju premtoj, me vullnetin e Zotit, se do të jem në kampionatin e ardhshëm. Varet nga të gjithë ne të mbrojmë emrin e Somalisë. Somalia na përket neve, pavarësisht nëse është në gjendje të keqe apo të mirë. Ai flamur na përket neve dhe ajo pasaportë na përket neve", tha Artani.


Vendimi i autoriteteve amerikane shkaktoi zemërim në të gjithë botën dhe ngriti pyetje në lidhje me gatishmërinë e vendit për të pritur garën. Somalia është midis gati 40 vendeve të synuara nga kufizimet e reja të udhëtimit sipas politikës së imigracionit të administratës Trump.

Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vlerësoi se përparimi historik i pritur i Artanit mbetet pavarësisht gjithçkaje dhe se ai tashmë ka frymëzuar një brez të ri në vendin e tij duke arritur atë nivel. /Telegrafi/

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