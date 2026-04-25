Gjykata refuzon kërkesën e këngëtares Cher për kujdestarinë e përkohshme të djalit të saj, Elijah
Një gjykatë në Los Angeles ka hedhur poshtë kërkesën e këngëtares Cher për t'i lënë djalit të saj, Elijah Blue Allman, nën kujdestari të përkohshme.
Sipas mediave amerikane, në një seancë dëgjimore të mbajtur më 24 prill, gjyqtari hodhi poshtë kërkesën e yllit të popit për të emëruar një kujdestar të pasurisë së Allman, që do të thotë se ajo mund ta paraqesë përsëri kërkesën.
Gjykatësja tha se nuk pa "urgjencë të mjaftueshme" në kërkesën për 49-vjeçarin Allman, për të cilin Cher pretendoi se ishte në gjendje të rëndë për shkak të problemeve të shëndetit mendor dhe abuzimit me substanca.
Allman u paraqit në seancën dëgjimore nëpërmjet një video-thirrjeje nga një spital psikiatrik, ku aktualisht po mbahet për t'u shëruar, ndërsa përballet me akuza të shumta penale në dy raste të ndara në New Hampshire.
Gjykatësja vuri në dukje se, duke qenë se Allman është në spital dhe përballet me akuza, ajo nuk beson se ai do të jetë në gjendje të ketë akses në paratë që merr nga babai i tij i ndjerë, fondacioni i Gregg Allman. Ai është planifikuar të marrë pagesën e tij të radhës më 1 maj.
"Për aq sa kuptoj unë, këto shpërndarje kanë ndodhur prej vitesh. Pra, fakti që kërkesa është paraqitur dy javë para shpërndarjes së ardhshme, kur ky orar është njohur prej shumë kohësh, sipas mendimit tim nuk kualifikohet domosdoshmërisht si emergjencë", deklaroi gjyqtari.
Cher pretendoi në kërkesën e saj se Allman i shpenzon menjëherë të gjitha paratë që merr nga fondacioni për drogë.
"Shumë njerëz nuk paraqiten në gjykatë dhe marrin një vendim për shkak të vonesës dhe nuk kanë nevojë për kujdestari. Unë do të refuzoj kujdestarinë e përkohshme pa paragjykime", shtoi gjykatësi.
Gjyqtarja deklaroi gjithashtu se ajo sigurisht i kuptonte shqetësimet e miqve dhe familjes së z. Allman në lidhje me sjelljen e tij, por se nuk besonte se këto shqetësime nënkuptonin që atij i mungonte aftësia për të vepruar ose se kujdestaria e seancës së verifikimit të trashëgimisë ishte e përshtatshme.
Cher kërkoi për herë të parë kujdestari të përkohshme të aseteve të djalit të saj në dhjetor 2023, duke kërkuar të ishte kujdestarja e vetme. Në peticionin e ri, ajo sugjeroi që Jason Rubin të merrte përsipër këtë rol.
Këngëtari tërhoqi vullnetarisht peticionin e mëparshëm në shtator 2024, kur avokatët e Allman thanë se rezultati do t'u lejonte palëve të përqendroheshin në shërimin dhe rivendosjen e lidhjeve familjare.
Në padinë e re, të paraqitur nga avokati i saj Justin Gold, Cher pretendoi se jeta e Allman ishte përkeqësuar ndjeshëm që nga padia e mëparshme.
Ajo gjithashtu pretendoi se Allman nuk ka idenë për paratë dhe nuk është në gjendje të menaxhojë burimet e tij financiare për shkak të problemeve të dyshuara të shëndetit mendor dhe varësisë.
Në një raport të mëparshëm, ajo deklaroi gjithashtu se djali i saj i detyrohej 18,000 dollarë trafikantit të drogës që e gjeti, prandaj ai mori hua para nga miqtë për të shmangur problemet.
Ajo gjithashtu pretendoi se ai nuk kishte paguar taksat mbi të ardhurat, kishte borxh 200,000 dollarë dhe nuk u paraqit në gjykatë pasi ish-gruaja Marieangela King e urdhëroi të paguante mbështetje për fëmijët. /Telegrafi/