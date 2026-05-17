Gjilani dhe Llapi luajnë për fitore, formacionet zyrtare
Gjilani dhe Llapi takohen në stadiumin me bari sintetik në Gjilan në kuadër të xhiros së 33-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat vazhdojnë të mos jenë të sigurta dhe po luftojnë për t'iu shmangur barazhit.
Gjilani ka nevojë të madhe për pikë dhe synon të rikthehet te fitoret ndaj Llapit.
Në anën tjetër mysafirët nga Podujeva nuk kanë se çfarë humbin pasi vetëm fitorja i mbanë në garë për t'i ikur barazhit.
Formacionet zyrtare:
Gjilani: Laroshi,Thaqi, Krivanjeva, Adili, Ibrahimi, Morina, Bilali,Taipi,Basa,Bilalli,Jarovic.
Llapi: Coric, Rama,Idrizi, Aliu, Bytyqi, Hyseni, Bytyqi, Ramadani, Musolli, Hasani, Gashijan, Ademi.