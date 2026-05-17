Dukagjini pret kampionin e ri Dritën,formacionet zyrtare
Dukagjini dhe Drita përballen në stadiumin '18 qershori' në Klinë në kuadër të xhiros së 33-të.
Vendasit kanë nevojë të madhe për pikë dhe vetëm fitorja është opsion pasi rrezikojnë rënien nga elita.
Në anën tjetër Drita është më e relaksuar pasi fitoi titullin e kampionit xhiron e kaluar.
Mysafirët kanë mungesa të mëdha në këtë ndeshje me Faton Malokun,Blerton Shejin, Egzon Bejtullain, Albert Dabiqajn, Rron Brojën dhe BlerimKransiqin që mungojnë shkaku i lëndimeve apo kartonëve.
Formacionet zyrtare:
Dukagjini: Lekaj, Shaqiri, Iseni, Zenunaj, Hugo, Xhemajli, Morina, Zulfiji, Mërlaku, Berisha, Syla.
Drita: Behluli, B. Krasniqi, Pëllumbi, Dante,Ovouka, Ramadani, Limaj, Ajzeraj, Balaj, Grezda, Manaj.