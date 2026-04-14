Gjiganti turk synon transferimin e Edon Zhegrovës në verë
Pasi vendosi të ndahej nga Milot Rashica në fund të sezonit, Besiktas ia ka vënë syrin Edon Zhegrovës së Juventusit për pozicionin e krahut të djathtë. Mësohet se drejtuesit kanë kontaktuar agjentin e yllit të Kosovës.
Besiktasi, duke vazhduar përpjekjet e saj për transferime për sezonin e ri, ka bërë një lëvizje të papritur.
Bardhezinjtë, të cilët do të ndahen nga sulmuesi i krahut kosovar Milot Rashica në fund të sezonit, i kanë vënë syrin një tjetër ylli kosovar.
🦅 Beşiktaş, Juventus'un 27 yaşındaki Kosovalı oyuncusu Edon Zhegrova ile ilgileniyor.
Sipas mediumit turk Fanatik, është mësuar se Besiktasi po shqyrton 27-vjeçarin Edon Zhegrova, i cili luan për Juventusin.
Raportet gjithashtu sugjerojnë se menaxhmenti i klubit turk ka kontaktuar agjentin e sulmuesit anësor nga Prishtina për të pyetur në lidhje me kushtet e kontratës.
Zhegrova, e cila iu bashkua Juventusit në fillim të sezonit, po vuan për të siguruar kohë loje dhe është e hapur për t'u larguar nga klubi italian në fund të sezonit.
Ylli i Dardanëve, i cila ka luajtur në 21 ndeshje këtë sezon, spikat me aftësitë e saj në driblim dhe gjuajtjet e fuqishme nga distanca. /Telegrafi/