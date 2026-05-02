Rubin Kazani është në epërsi te Baltika pas pjesës së parë në Superligën e Rusisë.

Ishte Mirlind Daku që e zhbllokoi epërsinë me një gol me kokë pas një harkimi të shqiptarit tjetër, Nazmi Gripshi.

Gripshi e gjeti për mrekulli qendërsulmuesin pas një rivendje këndore, me këtë të fundit që e mposhti lehtësisht portierin vendas.

Ky është goli i 10-të i Dakut në Superligën e Rusisë, shifër që mund të ishte shumë më e lartë, megjithatë sulmuesi nga Gjilani ka pasur lëndime të shumta këtë periudhën e fundit./Telegrafi/

