Gjiganti francez përballet me përjashtim nga garat evropiane
Olympique de Marseille mund të përballet me sanksione drastike nga UEFA, përfshirë përjashtimin nga Liga e Evropës e sezonit të ardhshëm, për shkak të problemeve gjithnjë e më serioze financiare që po hetohen aktualisht nga organi qeverisës i Evropës.
Sipas informacioneve të para, Marseille po përpiqet të përmbushë kushtet e marrëveshjes së zgjidhjes që nënshkroi me UEFA-n në vitin 2022.
Klubi u gjobit më pas me një gjobë relativisht të vogël prej dy milionë eurosh për shkelje të rregullave të Fair Play Financiar. Në këmbim, ai u zotua të sillte operacionet e tij brenda kornizës së përcaktuar nga rregullat e qëndrueshmërisë të UEFA-s.
Megjithatë, Marseille nuk ka qenë në gjendje ta ndalojë trendin negativ. Sipas të dhënave nga organi mbikëqyrës financiar francez (DNCG), klubi ka regjistruar një humbje neto totale prej gati 157 milionë eurosh gjatë tre sezoneve të fundit.
Humbjet kanë qenë në rritje të vazhdueshme: nga 12.7 milionë euro në sezonin 2022/23 në 39.1 milionë euro në sezonin 2023/24, duke arritur në 105 milionë euro në sezonin 2024/25.
Organi i Kontrollit Financiar të Klubeve i UEFA-s u takua në Nyon të martën për të shqyrtuar rastet e klubeve që veprojnë sipas marrëveshjeve të zgjidhjes. Ndërsa Paris Saint-Germain nuk konsiderohet në rrezik dhe nuk priten sanksione serioze për Olympique Lyonnais, rasti i Marseille thuhet se konsiderohet si një nga më problematikët.
Mbrojtje e pasuksesshme dhe shqyrtim negativ
Klubi është përpjekur të justifikojë një pjesë të vështirësive financiare duke përmendur rënien e të drejtave televizive vendase në Francë. Marseille shpreson që UEFA do t'i marrë parasysh këto rrethana të jashtëzakonshme që ndikojnë në futbollin francez kur të vlerësojë rastin e tyre.
Shqetësimet brenda klubit janë thelluar më tej nga një auditim i kohëve të fundit nga firma konsulente Tifosy Capital. Raporti nxori në pah një numër problemesh, duke përfshirë një buxhet të mbingarkuar për pagat, kosto të larta operative dhe angazhime të mëtejshme për shpenzime në të ardhmen e afërt. /Telegrafi/