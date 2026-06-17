Gjermania përgatitet për mundësinë e angazhimit ushtarak në Hormuz
Qeveria gjermane po përgatitet për një pjesëmarrje të mundshme të forcave të saj të armatosura në një mision për mbrojtjen e anijeve në Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më strategjike për transportin global të energjisë.
Sipas revistës gjermane Der Spiegel, Ministria e Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes kanë hartuar tashmë një draft-mandat për Bundestagun, i cili mund të miratohet nga kabineti qeveritar në një afat të shkurtër.
Megjithatë, kancelari Friedrich Merz deklaroi se ende nuk është marrë një vendim përfundimtar.
Pas samitit të G7 në Francë, ai theksoi se baza ligjore për çdo angazhim të mundshëm ushtarak mbetet ende për t’u sqaruar.
Ngushtica e Hormuzit ka qenë në qendër të vëmendjes muajt e fundit për shkak të tensioneve mes SHBA-së dhe Iranit.
Ndërkohë, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar po punojnë për një mision që synon garantimin e lirisë së lundrimit dhe mbështetjen e operacioneve të mundshme të pastrimit të minave në rajon.
Berlini ka shprehur gatishmërinë për t’iu bashkuar një operacioni të tillë, në përputhje me kuadrin ligjor kombëtar.
Sipas Ministrisë gjermane të Mbrojtjes, njësitë detare janë tashmë në gatishmëri.
Anija minahedhëse “Fulda” dhe anija e furnizimit “Mosel”, të vendosura aktualisht në Mesdheun lindor, mund të zhvendosen në zonën e operacioneve brenda pak ditësh. /Telegrafi/