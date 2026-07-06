Gims performon më 6 gusht në Prishtinë
Reperi dhe këngëtari me famë botërore, Gims, do të performojë në Prishtinë më 6 gusht, në kuadër të turneut të tij veror.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë artisti përmes rrjeteve sociale, ku ka publikuar kalendarin e koncerteve dhe qytetet që do të vizitojë gjatë kësaj vere.
Në mesin e tyre është edhe Prishtina, e cila do të mirëpresë yllin frankofon më 6 gusht.
Gims, emri i vërtetë i të cilit është Gandhi Alimasi Djuna, është një nga artistët më të njohur të muzikës frankofone, me dhjetëra hite dhe miliarda dëgjime në platformat muzikore.
Artisti ka një lidhje të veçantë edhe me publikun shqiptar.
Në vitin 2021 ai publikoi këngën "Only You" së bashku me këngëtaren Dhurata Dora, një projekt që u shndërrua në hit dhe grumbulloi miliona shikime në YouTube.
Bashkëpunimi u prit shumë mirë nga publiku dhe mbetet një nga projektet më të suksesshme ndërkombëtare të artistes shqiptare. /Telegrafi/
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