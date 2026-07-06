Gigi Hadid dhe Bradley Cooper largohen nga New Yorku pas dasmës së Taylor Swift, shmangin pyetjet për ceremoninë
Gigi Hadid dhe Bradley Cooper largohen nga New Yorku pas dasmës së Taylor Swift, shmangin komentet për ceremoninë
Vetëm një ditë pasi morën pjesë në dasmën madhështore të Taylor Swift dhe Travis Kelce, Gigi Hadid dhe Bradley Cooper u panë duke u larguar nga New Yorku.
Çifti u fotografua në aeroport me veshje të rehatshme udhëtimi, duke lënë pas shkëlqimin e mbrëmjes së dasmës, shkruan DailyMail.
Modelja 31-vjeçare mbante syze dielli, një bluzë të zezë, pantallona të gjera dhe shapka, ndërsa Bradley Cooper u shfaq me një bluzë të çelët, pantallona të shkurtra dhe atlete.
Gigi u pa me pasaportën në dorë, ndërsa të dy nxituan drejt fluturimit të tyre.
Gjatë kalimit në aeroport, paparacët i pyetën për ceremoninë e Taylor Swift dhe Travis Kelce.
Megjithatë, çifti nuk dha asnjë koment. Hadid iu përgjigj vetëm me një buzëqeshje dhe një shenjë me gishtin e madh, ndërsa raportohet se të ftuarit e dasmës kishin nënshkruar marrëveshje konfidencialiteti për të mos zbuluar detaje nga eventi.
Një ditë më parë, Gigi dhe Bradley ishin ndër emrat më të komentuar të ceremonisë. Modelja tërhoqi vëmendjen me një fustan rozë të markës Wiederhoeft, ndërsa aktori u shfaq me një smoking klasik me papion. Të dy morën pjesë edhe në darkën e provës së organizuar një natë para dasmës.
Dasma e Taylor Swift dhe Travis Kelce u zhvillua në Madison Square Garden në prani të rreth 1,000 të ftuarve, mes tyre shumë emra të njohur të botës së muzikës, filmit, modës dhe sportit.
Për shkak të masave të rrepta të privatësisë, shumë prej të ftuarve kanë shmangur komentet publike për ceremoninë. /Telegrafi/