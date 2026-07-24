P Diddy në izolim pas përleshjes me të burgosurin: Stafi parandaloi përshkallëzimin e mëtejshëm
Reperi P Diddy është në izolim pas një sherri me një të burgosur tjetër.
Sipas mediave të huaja, Diddy ndodhet aktualisht në burgun FCI Fort Dix në New Jersey, i cili ndodhet në një bazë ushtarake jashtë Filadelfias.
Ai po vuan dënimin në këtë burg për dy raste të lidhura me prostitucionin. Sipas TMZ, sherri në burg filloi pasi një i burgosur sulmoi Diddyn, por stafi i burgut parandaloi që situata të zhvillohej më tej.
Sipas vendimit të gjykatës deri më tani, Diddy duhet të lirohet në shkurt të vitit 2028. Aktualisht nuk dihet nëse lufta do të çojë në një vonesë në lirimin e tij.
Diddy u dënua me 50 muaj burg në tetor të vitit të kaluar dhe tashmë i është llogaritur koha e kaluar në një burg të Nju Jorkut ndërsa përgatitej për gjyqin.
Ai u lirua nga akuzat për trafikim qeniesh njerëzore me qëllim shfrytëzimin seksual dhe shantazhin. /Telegrafi/