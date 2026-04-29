George Clooney: Fëmijët e mi po fillojnë ngadalë të kuptojnë se çfarë bëj unë
George Clooney zbuloi se fëmijët e tij po fillojnë të kuptojnë se me çfarë punon ai për të jetuar.
Duke folur për People në ceremoninë e 51-të të Çmimeve Chaplin, Clooney tha se ndonjëherë e ka të vështirë të shikojë filma nga rinia e tij, por ndonjëherë i shikon ato me fëmijët e tij.
"Është një gjë e çuditshme. Ndërsa plakesh, është e vështirë të shikosh filma nga koha kur ishe më i ri sepse je në një gjendje ku nuk duket më si vetja jote. Kam fëmijë tetëvjeçarë dhe shikojmë 'Fantastic Mr. Fox', gjë që është pak më e lehtë sepse nuk jam unë në të vërtetë, është thjesht zëri im. Është argëtuese sepse fëmijët ngadalë e kuptojnë atë që bëj", tha Clooney.
Aktori, i cili ka binjakë me gruan e tij, Amal Clooney, shpjegoi së fundmi se "u shkatërrua" duke festuar dy Ditë të Nënës, meqenëse jeton në Evropë. Duke qenë se ditëlindja e tij bie pak para Ditës së Nënës, ai theksoi se ishte më e lehtë të festonte ditëlindjen e tij përpara se të martohej dhe të kishte fëmijë.
"Në Evropë, Dita e Nënës është një muaj më herët, kështu që gjithçka ngatërrohet. Është sikur kanë dy Dita të Nënës. Është shumë punë dhe unë duhet t'i festoj të dyja", tha Clooney. /Telegrafi/