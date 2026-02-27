Gent Begolli drejtor i Kadastrës dhe Legalizimit në Komunën e Prishtinës
Gent Begolli është emëruar drejtor i drejtorisë së Kadastrës dhe Legalizimit në Komunën e Prishtinës.
Kjo u bë e ditur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook nga vet Begolli.
Ai tha se e ka pranuar këtë angazhim me përkushtim të plotë, me synimin që përmes punës profesionale, transparencës dhe bashkëpunimit të ngushtë me qytetarët të kontribuoj në përmirësimin e shërbimeve.
“Është një përgjegjësi dhe nder i veçantë për mua të marr detyrën e Drejtorit të Kadastrës dhe Legalizimit në Komunën e Prishtinës. Falënderoj kryetarin Përparim Rama për besimin e dhënë, si dhe Lidhjen e Prishtinës, kryesuesin Kupina, kandidatët dhe asambleistët për mbështetjen dhe bashkëpunimin gjatë këtij rrugëtimi politik dhe institucional. E pranoj këtë angazhim me përkushtim të plotë, me synimin që përmes punës profesionale, transparencës dhe bashkëpunimit të ngushtë me qytetarët të kontribuoj në përmirësimin e shërbimeve dhe zgjidhjen efikase të çështjeve që lidhen me kadastrën dhe procesin e legalizimit”, ka shkruar Begolli.
Tutje ai ka shkruar se: “Besoj fuqishëm se vetëm përmes punës serioze, bashkëpunimit institucional dhe përgjegjësisë publike mund të ndërtojmë një administratë më funksionale dhe më afër qytetarëve të Prishtinës”. /Telegrafi/