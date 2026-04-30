Gënjyen se kanë kriptovaluta dhe përvetësuan 12 mijë euro - të dyshuarit u arratisën përmes dritares së lokalit –Policia jep detaje të rastit
Policia e Kosovës bën të ditur se më 17.04.2026, rreth orës 21:00 në stacionin policor në Ferizaj është raportuar një rast i veprës penale “Mashtrimi”, i cili kishte ndodhur në rrugën “Cen Dugolli” në Ferizaj.
Të dyshuarit, duke paraqitur rrejshëm se posedonin kriptovaluta, kanë organizuar takim me tre persona (të dëmtuar), të cilët synonin të blinin kriptovaluta.
“Përmes mashtrimit, të dyshuarit kanë përvetësuar shumën prej 12,000 euro (nga 4,000 euro secili). Pas marrjes së parave, të dyshuarit janë arratisur nga vendi i ngjarjes, nga dritarja e një lokali”, thuhet në raport”, thuhet në raport.
Gjatë hetimeve në zhvillim, më 29.04.2026, personat e dyshuar po përgatisnin një rast të ngjashëm në rrugën “Ismail Reka” në Kaçanik.
Policia ka ndërhyrë me kohë, duke arrestuar të dyshuarit A. L.( 25 vjeç) dhe R.J ( 23 vjeç), ndërsa i dyshuari i tretë, i identifikuar nga policia, ka arritur të largohet nga vendi i ngjarjes.
Gjatë operacionit janë sekuestruar prova materiale, përfshirë një makinë për numërimin e parave, një çantë dhe një veturë Golf 7.
Pas intervistimit dhe me vendim të prokurorit të shtetit, të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Mashtrimi”, për procedura të mëtejshme hetimore. /Telegrafi/