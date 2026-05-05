Gafë virale: Babai i Gigi Hadid publikon foto të bërë me AI duke menduar se është vajza e tij në 'Met Gala 2026'
Babai i modeles së famshme Gigi Hadid, Mohamed Hadid, i ka argëtuar ndjekësit në rrjete sociale pasi publikoi pa dashje një fotografi të gjeneruar me inteligjencë artificiale (AI), duke menduar se në të ishte vajza e tij gjatë paraqitjes në Met Gala.
Mohamed kishte dashur të shpërndante një foto të Gigi-t nga mbrëmja e madhe e modës, por mes shumë imazheve të rreme që qarkullonin në internet, ai zgjodhi një që ishte krijuar me AI.
Ndjekësit e kuptuan menjëherë se personi në foto nuk i ngjante aspak Gigi Hadid, duke e kthyer situatën në një shaka virale.
Në komentet poshtë postimit, shumë përdorues i shkruan se ajo nuk ishte Gigi, ndërsa reagimet u mbushën me batuta. Disa prej tyre thanë se situata i kishte “bërë të qeshnin me lot”, ndërsa të tjerë komentuan se ishte e pabesueshme se si AI arriti ta “mashtrojë” edhe babanë e saj.
Megjithatë, shumica e reagimeve ishin me humor dhe pa tone negative, duke e cilësuar si një gafë simpatike.
Pas reagimeve, Mohamed Hadid e fshiu postimin.
Sa i përket paraqitjes reale të Gigi Hadid në Met Gala, kjo ishte hera e saj e 11-të në këtë event. Ajo u shfaq me një fustan të tejdukshëm të markës "Miu Miu", të dekoruar me kristale, me motive flakësh dhe lulesh në nuanca të arta, të zeza dhe argjendi – një nga ato paraqitje të stilit “nude dress” që shpesh bëhen temë diskutimi dhe mbeten gjatë në kujtesën e publikut. /Telegrafi/