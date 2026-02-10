Franca fillon prodhimin e armëve me Kievin
Ukraina dhe Franca kanë rënë dakord të fillojnë prodhimin e përbashkët të armëve, tha të hënën ministri ukrainas i Mbrojtjes pasi priti homologun e tij francez në Kiev.
Mykhailo Fedorov tha se të dy vendet nënshkruan një letër qëllimi duke hapur rrugën për "projekte të përbashkëta në shkallë të gjerë në sektorin e industrisë së mbrojtjes".
Ai nuk specifikoi se çfarë armësh do të prodhoheshin me Francën ose kur do të fillonte prodhimi, transmeton Telegrafi.
"Ne po kalojmë nga furnizimet në prodhim të përbashkët dhe zgjidhje afatgjata që forcojnë sistematikisht mbrojtjen tonë", tha Fedorov në Telegram pas takimit me ministren e forcave të armatosura të Francës, Catherine Vautrin, në kryeqytetin ukrainas.
Ukraina dhe Franca diskutuan gjithashtu dërgesat e reja të armëve dhe pajisjeve ushtarake franceze në Kiev, duke përfshirë raketat Aster, aeroplanët luftarakë Mirage 2000 dhe sistemet e mbrojtjes ajrore SAMP-T.
Ukraina po hap eksportet e armëve të saj të prodhuara në vend, tha presidenti Volodymyr Zelenskyy - një mënyrë që Kievi të përfitojë nga përparimet e saj teknologjike të kohës së luftës për të gjeneruar fonde shumë të nevojshme.
Ai tha se 10 “qendra eksporti” për armët ukrainase do të hapen në vitin 2026 në të gjithë Evropën, duke shtuar se dronët luftarakë, të njohur edhe si Mjete Ajrore Pa Pilot, do të jenë ndër eksportet.
“Sot, siguria e Evropës është ndërtuar mbi teknologjinë dhe dronët. E gjithë kjo do të bazohet kryesisht në teknologjinë ukrainase dhe specialistët ukrainas”, tha Zelensky.
Sulmet ruse dëmtuan vendet e prodhimit të kompanisë shtetërore të naftës dhe gazit të Ukrainës, Naftogaz, në rajonet Poltava dhe Sumy, tha të hënën drejtori ekzekutiv i kompanisë.
Objektet në rajonin e Poltava u sulmuan për të dytën ditë radhazi, tha Sergii Koretskyi në Facebook, duke shtuar se ky ishte sulmi i 20-të ndaj infrastrukturës së kompanisë që nga fillimi i vitit.
Ushtria ruse po përpiqet të gjejë alternativa ndaj internetit satelitor Starlink pasi qasja në rrjet u kufizua, duke ndërprerë një sistem kyç komunikimi që forcat e saj e kishin përdorur në mënyrë të paligjshme në fushën e betejës, raporton Pjotr Sauer.
Ukraina tha javën e kaluar se terminalet Starlink që përdoren nga trupat ruse ishin çaktivizuar pas bisedimeve midis ministrit të saj të Mbrojtjes dhe Elon Musk, kompania e të cilit SpaceX operon rrjetin satelitor.
Zyrtarët ukrainas thanë se ky veprim kishte filluar të ndikonte tashmë në operacionet ruse, përfshirë përdorimin e dronëve. /Telegrafi/