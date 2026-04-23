Franca dhe Britania rinovojnë marrëveshjen për Kanalin Anglez
Pas disa muajsh negociatash, Franca dhe Britania kanë rënë dakord të rinovojnë Traktatin e Sandhurst për tre vitet e ardhshme.
Marrëveshja, e nënshkruar fillimisht në vitin 2018 dhe e zgjatur për herë të parë në vitin 2023, do të mbetet në fuqi deri në vitin 2026.
Sipas kushteve të reja, autoritetet britanike do të mund të ofrojnë deri në 766 milionë euro gjatë tre viteve, përfshirë një “pjesë fleksibile” prej 186 milionë eurosh, e varur nga efektiviteti i masave të zbatuara.
Kjo do të thotë se Londra garanton një kontribut minimal prej 580 milionë eurosh, një rritje krahasuar me 540 milionë euro të mëparshme.
Ndërkohë, numri i oficerëve të policisë të angazhuar për monitorimin e Kanalit pritet të dyfishohet, duke arritur në rreth 1,400 deri në vitin 2029.
Gjithashtu, një njësi e Korpusit Republikan të Sigurisë (CRS), e financuar nga Franca, do të fokusohet në luftën kundër imigracionit të paligjshëm, duke përdorur mjete të avancuara si dronë, helikopterë dhe teknologji të tjera elektronike.