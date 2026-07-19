Formacionet zyrtare, Spanjë - Argjentinë: Finalja e madhe e Kupës së Botës
Lionel Scaloni dhe Luis de la Fuente kanë përzgjedhur skuadrat për finalen spektakolare të Kupës së Botës që do të zhvillohet sonte në New Jersey.
Ju kujtojmë se më parë Spanja eliminoi Francën në gjysmëfinale, ndërsa Gauçot ishin më të mirë se Anglia.
Luis de la Fuente zgjodhi 11-shen titullar identike si në ndeshjen gjysmëfinale kundër Francës.
Lionel Scaloni vendosi për tre ndryshime krahasuar me ndeshjen kundër Anglisë në gjysmëfinale. Montiel fillon në vend të Molinës në krahun e djathtë, De Paul në vend të Paredes në mesfushë, ndërsa Nico Gonzalez do të jetë në 11-shen e parë në vend të Simeones.
Finalja do të luhet në orën 21:00 në New Jersey, i cili vetëm se ka filluar të mbushet.
Spanja : Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro, Rodri, Olmo, Ruiz, Baena, Yamal dhe Oyarzabal.
Argjentinë : E. Martinez, Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Nico Gonzalez, Messi, Alvarez.
/Telegrafi/