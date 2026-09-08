Formacionet zyrtare, Real Madrid - Inter: Mourinho dhe Chivu e nisin aventurën në Ligën e Kampionëve
Real Madridi nis sonte rrugëtimin në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve, me një përballje të madhe ndaj Interit në “Santiago Bernabéu”.
Për José Mourinhon, kjo është ndeshja e parë e Ligës së Kampionëve në rikthimin e tij në stolin e Real Madridit, ndërsa përballë do të ketë Interin e drejtuar nga Cristian Chivu.
Të dy trajnerët tashmë i kanë bërë publike formacionet me të cilat do ta nisin këtë supersfidë, me yje të shumtë në të dyja skuadrat.
Te madrilenët, në sulm janë Bellingham, Brahim, Vinicius dhe Mbappé, ndërsa Interi i përgjigjet me dyshen Thuram–Lautaro.
Kjo është një nga përballjet më të mëdha të xhiros hapëse të Ligës së Kampionëve dhe premton spektakël në “Bernabéu”.
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Bellingham, Brahim, Vinicius; Mbappé.
📋 ¡Nuestro XI inicial!
✅ Our starting XI!
🆚 @Inter_es pic.twitter.com/RCeHf8Frfv
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2026
Inter: Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.
Sfidiamo il Real Madrid con questi 1️⃣1️⃣⚫🔵 pic.twitter.com/stOJagm0Mn
— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 8, 2026
/Telegrafi/